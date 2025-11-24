Милорад Додик: Победата на Синиша Каран на президентските избори в Република Сръбска е важна за стабилността

Председателят на управляващия в босненската Република Сръбска Съюз на независимите социалдемократи (СНСД) Милорад Додик обяви победа на кандидата на тази партия Синиша Каран на предсрочните президентски избори и посочи, че тази победа е важна за стабилността.

“За стабилността на Република Сръбска е много важна победата на Синиша Каран”, заяви Додик тази вечер в Баня Лука. “Разликата в гласовете е почти 10 000 гласа. Това е голяма победа. Този резултат е доказателство, че властите имат подкрепата на народа”.

Говорителят на СНСД Радован Ковачевич, съобщи по-рано резултати, основаващи се на преброени от партията гласове, според които Каран е победител на днешните избори. Очаква се Централната избирателна комисия (ЦИК) да представи официални предварителни резултати по-късно тази вечер.

Додик отбеляза, че избирателната активност днес е била изключително ниска и по думите му това е резултат от “заговор на опозицията с върховния представител” на международната общност в Босна и Херцеговина. Той изрази надежда избирателната активност на предстоящите през 2026 г. общи избори да бъде по-висока.

По данни на босненската ЦИК избирателната активност е била 35,78 процента - със 17,2 на сто по-ниска в сравнение с редовните общи избори през 2022 г.

Синиша Каран благодари на гражданите за подкрепата и подчерта, че “сръбският народ може да понесе всичко”.

“Мирът и стабилността са наш приоритет. Имаме още сила да се борим с всички, които искат да навредят на Република Сръбска”, заяви той. “Вървим към следващите победи, за изграждането на Република Сръбска като още по-хубаво място за живот”.

Днес босненските сърби гласуваха за президент на предсрочни избори в Република Сръбска, които бяха свикани, след като мандатът на бившия президент Милорад Додик беше прекратен след окончателно съдебно решение, което го осъди на една година затвор и шест години забрана за политическа дейност заради неспазване на решенията на Върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит.

Синиша Каран е дългогодишен преподавател по право, а в момента е министър на научното и технологичното развитие и висшето образование в правителството на Република Сръбска. Преди това години наред той е бил министър на вътрешните работи. В основата на предизборната му кампания бе репутацията му на “бранител на Конституцията” и подкрепата за бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик, който присъства активно в кампанията.

Шестима кандидати участваха в предсрочните президентски избори в Република Сръбска, като водещият противник на Каран бе Бранко Блануша, издигнат от опозиционната Сръбска демократическа партия (СДС) и подкрепен от мнозинството опозиционни партии.

Според Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на Върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.