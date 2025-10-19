Свети Йоан Рилски огрява пътя ни, по който да вървим и да спасяваме душите си, каза отец Милен от плевенския храм „Света Параскева“

Свети Йоан Рилски огрява пътя ни, по който да вървим и да спасяваме душите си. Нека с целия православен български народ, поглеждайки към всечестния му образ, да промълвим: Свети отче Йоане, моли Бога за нас. Това каза отец Милен от плевенския храм „Света Параскева“ след неделното богослужение, в деня, в който се почита паметта на Йоан Рилски.

Неделното богослужение в църквата бе водено от отец Захари с благословението на плевенския митрополит Игнатий. Десетки миряни се събраха в храма, за да отправят своите молитви към Бога и да запалят свещички за здраве и благополучие.

След неделното богослужение бе отслужена панихида по повод три години от смъртта на отец Антон, служил в храм „Света Параскева“.

„Нека времето не изтрие спомените в нас от благия му характер, от добрия му нрав. За това, че той беше винаги готов да помогне на всеки му с каквото може. Нека възпявайки свети Йоан Рилски Чудотворец, да молим Бог да упокои душата му, а на всички нас да даде сили за добър, богоугоден и спасителен живот. Амин!“, каза още отец Милен.