Храмов празник чества църквата „Св. Йоан Рилски“ в Търговище. Празнична света литургия отслужи ставрофорен иконом Славчо Проданов – архиерейски наместник на Търговищка духовна околия.

Пред миряните той изтъкна, че свети Йоан Рилски е Божи пратеник на земята – светило, което да свети на нашия народ, извеждайки го от мрачни и трудни времена. „Събрали се пред образа на свети Йоан под купола на неговия храм, нека го помолим да бъде ходатейник пред Божия престол за нашия народ. Да ни дава този огнен стълб и сега в тези също трудни времена със светлината на вярата и благочестието, за да оцелеем още много, много години в името на нашия Бог, и в името на покровителя на българския народ - свети Йоан Рилски“, каза в проповедта си свещеникът.

Свещеникът посочи, че всъщност днешният празник ни връща назад в миналото – във втората половина на девети век и първата половина на десети век, когато е живял този велик българин и светец. По думите му това са били нездрави времена за нашата държава. Но Бог изпратил това светило – св. Йоан, за да свети на нашия народ и да го изведе от мрак и сянка смъртна. Благодарение на свети Йоан ние имаме и Рилската света обител – паметник на вяра и святост, но и на историята на целия ни народ. Той не е само сграда от тухли, там е вградена душата на цял един народ. Оттам блесна този наш духовен фар – св. Йоан Рилски. И когато мракът на робството пропълзяваше и се промъкваше в нашите земи свети Йоан блесваше като огнен стълб в народните сърца, за да ги води към по-спокойни дни, подчерта свещеникът.

Пред репортер на БТА ставрофорен иконом Славчо Проданов очерта историята на централния храм, която започва от полагането на основния камък за градежа през 1912 г., осветен от тогавашния Варненски и Преславски митрополит Симеон. Войните по това време осуетяват строежа и едва през 1928 г., по настояване отново на митрополит Симеон и Негово величество цар Борис Трети, започва строежа на този храм. За архитект е бил предложен и се ангажира известният варненски архитект Дапко Дапков. Но самият строеж се случва много бавно, посочи Проданов.

Църквата „Св. Йоан Рилски“ в Търговище е еднокорабна базилика с обла абсида. Иконостасът е изработен за четири години от известния български художник-дърворезбар Петър Кушлев. Когато завършва тази великолепна дърворезба през 1959 г. той споделил, че това е било неговата творческа мечта.

Иконописите по стените на храма са подредени като в картинна галерия, подчерта отец Славчо Проданов, като всяка е отделена с рамка от проф. Никола Кожухаров.

По думите на свещеника, до 1982 г. продължава изграждането на този храм поради липса на средства. Едва след това Негово Високопреосвещенство Северноамерикански и Австралийски митрополит Андрей оставя средства, с която се довършва строежът на централния храм на Търговище. Изградени тогава са притворът, вторият етаж, където са канцеларията на храма и складовете на архиерейско наместничество и на църковно настоятелство, камбанарията и петте купола.

Времето, обаче, оказва своето влияние върху красотата на църквата, като течове от покрива развалят стенописите. Преди около 15 години е направен основен ремонт на храма, с помощта на дарители, спомня си отец Славчо Проданов. И в тази връзка той спомена, че сред основните спомоществователи тогава е мюсюлманин, осигурил половината от общата сума за реставрация на стенописите. „С труда, средствата и любовта на нашите съграждани – и християни, и мюсюлмани, ние поддържаме този храм“, посочи с благодарност свещеникът.

За себе си свещеникът споделя, че тъкмо на този ден преди 35 години е първата му Богослужба в този храм. "През всички тези години се стараех "...да запазя добрия залог чрез Духа Светаго, който живее в нас!" (2 Тим. 1:14), каза отец Славчо Проданов.

В навечерието на храмовия празник вчера бе отслужена празнична вечерня, възглавена от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, припомня БТА.