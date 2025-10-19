Да почитаме подвига и завета на св. Йоан Рилски, призова днес в Рилския манастир митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф

Ако сме истински духовни чеда на св. Йоан Рилски и почитаме неговия подвиг, трябва да изпълняваме и неговия завет – да не занемаряваме даровете на Светия Дух, да обичаме и да се прекланяме пред Бога, да не забравяме битa и душевността на народа ни, и да бъдем в мир с всички хора. Това каза в проповедта си днес в Рилския манастир митрополит Йосиф, на САЩ, Канада и Австралия, който възглави службата по повод храмовия празник на манастира.

Българската православна църква отбелязва днес пренасянето на мощите на всебългарския покровител св. Йоан Рилски Чудотворец от обителта в Средец през X век. Празникът е известен още като Отчовден.

На днешния 19 октомври всяка година почитаме големия български светец св. Йоан Рилски Чудотворец. Българската православна църква го прославя като небесен закрилник на целокупния български народ. Като неразделна част от този народ и ние, българите извън пределите на Родината, се стараем да го празнуваме и търсим неговата помощ в предстоящия ни живот. На негово име са посветени пет български църкви в Съединените щати, Канада и Австралия, отбеляза митрополит Йосиф.

Св. Йоан е всебългарски патрон, защото е велик Божи угодник – толкова велик, че народът ни го знае и го търси в молитва да бъде закрилник не само в родна България, но и зад граница, посочи митрополитът. Той подчерта, че и до днес св. Йоан Рилски отразява Божествената светлина в душите на българите по света.

„В днешно време св. Йоан ни е особено нужен, защото той ни показва пътя към Бога, към Евангелието, към вярата и към доброто бъдеще на нашия народ“, каза митрополит Йосиф. В словото си пред миряните той призова децата от малки да бъдат приучавани към православната вяра от родителите си.

Игуменът на Рилския манастир, Адрианополският епископ Евлогий, благодари на митрополит Йосиф за благодатното богослужение и пожела словото му да достигне поне частично до всяко сърце на присъстващите.

Стотици се събраха днес в храма за празника. В службата участваха Драговитийският епископ Василий – игумен на Троянския манастир, и Агатополският епископ Йеротей. В богослужението се включиха два хора – „Св. Наум Охридски“ от София с ръководител Андрей Касабов и хорът на църквата „Света Богородица Дексия“ от Солун, Гърция, с ръководител Христос Халкиас.

По традиция след службата бе извършена света лития около съборния храм „Рождество Богородично“, където бяха изпълнени прошения за здраве и заупокой на покойните християни.

Празникът в манастира започна още снощи – с всенощното бдение в Рилския манастир, което продължи повече от седем часа - от 20:00 часа вечерта на 18 октомври до 3:15 часа след полунощ.