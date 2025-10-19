Подробно търсене

Празникът Отчовден се отбелязва днес в Рилския манастир

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Рилски манастир,  
19.10.2025 08:00
 (БТА)

Празникът Отчовден се отбелязва днес в Рилския манастир. На днешния ден, 19 октомври, известен още като Отчовден или Денят на Отеца, Православната църква празнува паметта на преподобни Йоан Рилски Чудотворец или пренасянето на честните мощи на светеца от Рилската пустиня в гр. Средец. По традиция, ден по-рано, на 18 октомври, в най-големия български ставропигиален манастир се отслужва и всенощно бдение с петохлебие.

Светата божествена литургия ще бъде отслужена от игумена на Рилския манастир Адрианополският епископ Евлогий, в съслужение с Драговитийския епископ Василий – игумен на Троянския манастир и Агатополския епископ Йеротей.

Песнопенията в храма ще бъдат изпълнени от гръцки хор и хора на д-р Андрей Касабов.

След службата днес ще бъде направена и традиционната лития около храма, в спомен на тържествената процесия преди повече от хилядолетие, извършвана в противовес на еретиците. По време на литията с иконата на свети Иван Рилски се обикаля храма и се изпълняват три ектения - на южната, източната и северната част на манастира, представляващи прошения за здраве, както и прошения за покойните братя от манастира и покойните християни.

Рилският манастир по традиция днес се изпълва със стотици богомолци, идващи с вяра и надежда в помощта и застъпничеството на небесния закрилник - преподобния отец Йоан.

