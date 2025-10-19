Подробно търсене

Гьозтепе на Станимир Стоилов записа първа загуба за сезона в турската Супер лига от Аланияспор

Христо Бонински
Гьозтепе на Станимир Стоилов записа първа загуба за сезона в турската Супер лига от Аланияспор
Гьозтепе на Станимир Стоилов записа първа загуба за сезона в турската Супер лига от Аланияспор
Снимка: Боян Ботев/БТА (БТ)
Алания,  
19.10.2025 19:00
 (БТА)

Отборът на Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, допусна първа загуба в турската Супер лига, след като отстъпи на Аланияспор с 0:1 при гостуването си.

Единственото попадение за домакините вкара защитникът Юмит Акдаг в 84-ата минута на мача.

Цял мач за тима от Измир изигра бившият защитник на ЦСКА 1948 Елитон.

Това бе първо поражение за Гьозтепе, който до момента имаше 4 победи и 4 равенство в първенството. Отборът от Измир се смъкна на 4-о място в класирането, като бе изпреварен от Газиантеп.

В следващия кръг Гьозтепе ще гостува на шампиона Галатасарай в Истанбул. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:19 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация