Специално за БТА от Диана Гласнова
В навечерието на Деня на народните будители българска делегация поднесе венци на гроба на епископ Йосип Щросмайер в хърватския град Джаково
Срещата на българската делегация с Джаковачко-осиечкия архиепископ Джуро Хранич. Снимка: специално за БТА от Загреб Диана Гласнова (ЛФ)
Джаково (Хърватия),  
25.10.2025 20:20
 (БТА)

В навечерието на Деня на народните будители, 1 ноември, извънредният и пълномощен посланик на Република България в Хърватия Ива Крулева, представители на Националната общност на българите в Хърватия начело с председателя ѝ Рашко Иванов и представителят на българското малцинство в Градския съвет на столицата Загреб Перо Дианков, както и българи, живеещи в Хърватия, посетиха днес град Джаково.

Делегацията поднесе венци на гроба на епископ Йосип Юрай Щросмайер в знак на признателност и уважение към приноса му за възраждането на българската нация.

През втората половина на ХІХ век, с финансовата и морална подкрепа на епископ Щросмайер, своето образование в Загреб завършват ученици, гимназисти и студенти от България. Голяма е неговата заслуга и за издаването на сборника „Български народни песни“ на братя Миладинови през 1861 г.  

След церемонията българските представители бяха приети от Джаковачко-осиечкия архиепископ и митрополит Джуро Хранич. Той изрази удовлетворението си от традиционната среща с българския посланик в Хърватия и с делегацията на българската общност.

„Нашата среща е потвърждение на вековното приятелство между нашите два народа и на отличните връзки между различните институции на Хърватия и България, особено в областта на културата и науката“, заяви архиепископ Джуро Хранич.

Посланик Ива Крулева и председателят на Националната общност на българите в Хърватия Рашко Иванов благодариха за топлия прием и договориха с Джаковачко-осиечкия архиепископ програма за отбелязване на Деня на народните будители през следващата година, когато се навършват 165 години от издаването на сборника „Български народни песни“ на братя Миладинови. 

Следобед в голямата зала на Католическия богословски факултет в Джаково бе представена брошурата „Историята, която ни свързва. Семейство Пеячевич и България“, посветена на връзките на аристократичния род Пеячевич с България и издадена с помощта на Министерството на външните работи на Република България и Хърватско-българското дружество в Загреб. Изданието представиха председателят на Националната общност на българите в Хърватия Рашко Иванов, извънредният и пълномощен посланик на Република България в Хърватия Ива Крулева и главният редактор и автор на текстове в брошурата Диана Гласнова, главен секретар на Хърватско-българското дружество в Загреб и главен редактор на двуезичното списание на български и хърватски език „Родна реч“, издание на Националната общност на българите в Хърватия.

На представянето на брошурата присъстваха Джаковачко-осиечкия архиепископ и митрополит Джуро Хранич, хърватският лингвист и университетски професор академик Степан Дамянович, заместник-председателят на литературно-научната и просветителска институция „Матица хърватска“, представителят на българското малцинство в Градския съвет на Загреб Перо Дианков, членове на културни организации и българи, живеещи в Хърватия.

 

/НС/

В допълнение

Към 21:40 на 25.10.2025 Новините от днес

