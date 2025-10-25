Максимилиан Байер осигури точките на Борусия (Дортмунд) срещу Кьолн с точен шут в сетния миг

Борусия (Дортмунд) постигна драматичен домакински успех в 8-ия кръг над Кьолн. Крайното 1:0 в Рурското дерби дойде в последните секунди в 6-ата от шестте минути на добавеното време и оформено от Максимилиан Байер.

През първото полувреме Карим Адейеми и Валдемар Антон бяха близо до гол, докато за гостите тийнейджърът Саид Ел Мала можеше да се разпише, но така или иначе двете нули на таблото се запазиха. След почивката, домакините от Борусия (Дортмунд) наложиха доминиращ стил, като най-напред Серху Гираси в 52-ата минута можеше да вкара. Изстрелът му обаче от близо попадна в тялото на вратаря Марвин Швабе.

Швабе отново беше на висота в 77-ата минута след изстрел на Джулиан Риерсон, избивайки топката над горната греда. Минута преди края на редовното време стражът спаси бомбен изстрел на Юлиан Бранд.

Но съвсем накрая на добавеното време героят за козлите нямаше какво да направи при удара на Байер, който се отклони в крака на Ерик Мартел и влезе в мрежата, за да осигури трите точки за Борусия (Дортмунд). А Кьолн завърши срещата с 10 човека, след като защитникът им Тимо Хубенс се контузи в коляното и смените вече бяха направени.

Борусия (Дортмунд) има 17 точки и се изкачи на 3-ата позиция, като изостава на 7 от лидера Байерн, който по-рано днес надви Борусия (Мьонхенгладбах) с 3:0 навън.

Първенство на Германия по футбол, мачове от осмия кръг на Бундеслигата: Аугсбург - РБ Лайпциг 0:6 Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен 0:3 Айнтрахт Франкфурт - Санкт Паули 2:0 Хамбургер - Волфсбург 0:1 Хофенхайм - Хайденхайм 3:1 Борусия Дортмунд - Кьолн 1:0 неделя: Байер Леверкузен - Фрайбург Щутгарт - Майнц 05 от петък: Вердер Бремен - Унион Берлин 1:0 Байерн (Мюнхен) води с 24 точки, следван от РБ Лайпциг с 19 и Борусия (Дортмунд) със 17.

Щутгарт е 4-и с 15 (мач по-малко), Байер (Леверкузен) има 14 (7 мача),

а Айнтрахт (Франкфурт) и Хофенхайм са с по 13 на 6-7 място.