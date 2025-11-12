Капитанът на Борусия Дортмунд Емре Джан почти сигурно ще остане в клуба и през следващия сезон

Подробно търсене

Кремена Младенова
Емре Джан, снимка: AP PhotoMartin Meissner
Дортмунд,  
12.11.2025 12:24
 (БТА)

Капитанът на Борусия Дортмунд Емре Джан ще остане в клуба и през следващия сезон, сочат последните индикации за бъдещето на футболиста, съобщава германският вестник „Билд“.

Настоящият договор на Джан включва опция за удължаване до 2027 година, която е обвързана с игровото му време. Заради контузията му в началото на сезона за него ще бъде трудно да изпълни заложените цели.

Въпреки това планът е контрактът на 31-годишния футболист да бъде подновен, дори ако въпросната клауза не може да бъде активирана автоматично. Емре Джан си е спечелил уважението на шефовете на Борусия и на съотборниците си, а ръководството не иска да превръща предстоящите промени в състава през лятото в прекалено драстични.

В същото време шефовете на клуба от Дортмунд не са прекалено ентусиазирани за идеята в новия договор на Карим Адейеми да има освобождаваща клауза. Те обаче засега не отхвърлят напълно подобен вариант, като подобна клауза би била около 80 милиона евро.

Свързани новини

07.11.2025 14:46

Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач: "Не може да поставяме всичко под въпрос заради един мач"

Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач подчерта намерението на отбора да влезе в паузата за националните отбори с победа и добро чувство преди утрешното си гостуване на Хамбургер ШФ от десетия кръг в Бундеслигата
06.11.2025 12:55

В Борусия Дортмунд са щастливи от завръщането в игра на капитана на тима Емре Джан

В Борусия Дортмунд са щастливи от завръщането на капитана Емре Джан и ще използват загубата от Манчестър Сити с 1:4 в Шампионската лига, за да са натрупат опит, предаде ДПА. 31-годишният Джан се появи като резерва в 66-ата минута на "Етихад" за
25.10.2025 22:10

Максимилиан Байер осигури точките на Борусия (Дортмунд) срещу Кьолн с точен шут в сетния миг

Борусия (Дортмунд) постигна драматичен домакински успех в 8-ия кръг над Кьолн. Крайното 1:0 в Рурското дерби дойде в последните секунди в 6-ата от шестте минути на добавеното време и оформено от Максимилиан Байер. През първото полувреме Карим
04.07.2025 13:49

Карим Адейеми заяви, че не би съжалявал, ако в края на кариерата му се окаже, че е останал в Борусия Дортмунд

Нападателят на Борусия Дортмунд и германски национал Карим Адейеми заяви, че обича много клуба, когато бе попитан дали може да се превърне в емблематична фигура за него

