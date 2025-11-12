Капитанът на Борусия Дортмунд Емре Джан почти сигурно ще остане в клуба и през следващия сезон

Капитанът на Борусия Дортмунд Емре Джан ще остане в клуба и през следващия сезон, сочат последните индикации за бъдещето на футболиста, съобщава германският вестник „Билд“.

Настоящият договор на Джан включва опция за удължаване до 2027 година, която е обвързана с игровото му време. Заради контузията му в началото на сезона за него ще бъде трудно да изпълни заложените цели.

Въпреки това планът е контрактът на 31-годишния футболист да бъде подновен, дори ако въпросната клауза не може да бъде активирана автоматично. Емре Джан си е спечелил уважението на шефовете на Борусия и на съотборниците си, а ръководството не иска да превръща предстоящите промени в състава през лятото в прекалено драстични.

В същото време шефовете на клуба от Дортмунд не са прекалено ентусиазирани за идеята в новия договор на Карим Адейеми да има освобождаваща клауза. Те обаче засега не отхвърлят напълно подобен вариант, като подобна клауза би била около 80 милиона евро.