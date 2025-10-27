Подробно търсене

Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач преди мача с Айнтрахт Франкфурт за Купата на Германия: "Няма да има големи промени, очакваме труден двубой"

Кремена Младенова
Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач преди мача с Айнтрахт Франкфурт за Купата на Германия: "Няма да има големи промени, очакваме труден двубой"
Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач преди мача с Айнтрахт Франкфурт за Купата на Германия: "Няма да има големи промени, очакваме труден двубой"
снимка: Harry Langer/dpa via AP
Дортмунд,  
27.10.2025 13:52
 (БТА)

Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач заяви преди утрешния двубой на отбора срещу Айнтрахт Франкфурт в турнира за Купата на Германия, че няма да има големи промени в сравнение с последния мач на тима.

"Няма да има големи промени, всички са готови за утре. Наясно сме, че Купата става все по-важна през последните години. Искаме да отидем в Берлин. Но сега ни предстои труден мач като гости във Франкфурт", коментира Ковач на пресконференцията преди срещата.

Попитан за нападателя Серу Гираси, наставникът на Борусия Дортмунд отговори: "Той е много важен за нас. Той е този, който инициира атакуващите ни действия. Подкрепям го, но въпреки това е възможно да получи почивка в някакъв момент."

Колкото до победата с 1:0 над Кьолн в събота в Бундеслигата, Нико Ковач заяви: "Победата беше много важна. Фактът, че всички заедно изтичаха към ъгъла след гола, ми показва, че се развива нещо, от което се нуждаеш в отборен спорт - отборен дух, емоция. Тази експлозия с феновете беше точно това, от което се нуждаехме в 96-ата минута."

Ковач коментира още, че няма да бъде оказван натиск за пълноценното възстановяване с Жюлиен Дюранвил и Емре Джан.

"Жюлиен все още няма разрешение да влиза в единоборства, не може да рискуваме да падне на рамото си. Емре напредва, но вероятно ще се завърне след паузата за националните отбори. Нуждаем се от футболисти, които са 100% годни", завърши старши треньорът на Борусия Дортмунд.

/КМ/

Свързани новини

25.10.2025 22:10

Максимилиан Байер осигури точките на Борусия (Дортмунд) срещу Кьолн с точен шут в сетния миг

Борусия (Дортмунд) постигна драматичен домакински успех в 8-ия кръг над Кьолн. Крайното 1:0 в Рурското дерби дойде в последните секунди в 6-ата от шестте минути на добавеното време и оформено от Максимилиан Байер. През първото полувреме Карим
22.10.2025 09:55

Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач: "Беше трудно, но победата ни е заслужена"

Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач призна, че началото на гостуването в Дания срещу ФК Копенхаген не е било според очакванията, но в крайна сметка резултатът е добър. Борусия победи с 4:2 домакина ФК Копенхаген в двубой от третия кръг
22.10.2025 00:13

Пари Сен Жермен вкара седем гола на Байер, Арсенал и Интер също победиха, Наполи допусна загуба в Шампионската лига

Настоящият първенец Пари Сен Жермен постигна трета поредна победа в основната фаза на Шампионската лига по футбол след убедителен успех със 7:2 при гостуването си на германския Байер Леверкузен в двубой от третия кръг на турнира
17.10.2025 11:54

Директорът на Борусия Дортмунд Ларс Рикен не се тревожи за подновяването на договора на Нико Шлотербек

Управляващият директор на Борусия Дортмунд Ларс Рикен не бърза при подновяването на договора на германския защитник Нико Шлотербек, на фона на съобщенията за интерес от други клубове към футболиста, пише агенция DPA

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:09 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация