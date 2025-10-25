Българският национал Айкан Сеид продължава на репешажите на Световния шампионат по борба до 23 години в Сърбия

Айкан Сеид продължава на репешажите в категория до 79 килограма на Световното първенство по борба свободен стил до 23 години в Нови Сад, Сърбия. Българският национал, който по-рано този сезон стана пети на Европейския шампионат до 23 година, стартира с успех срещу германеца Грегор Егенбрут - 3:2, но на четвъртфиналите загуби от световния вицешампион при мъжете Леви Хайнес с 0:10.

Американецът достигна финал и даде втори шанс на Сеид в неделния ден. В репешажите българският представител ще срещне иранеца Махди Юсуфхадживар.

В най-леката категория до 57 кг Ивайло Тисов записа две победи. Първата е над молдовеца Йон Булгару, който е пети на Световно първенство до 20 години, с технически туш с 16:6. След това Тисов преодоля с 2:5 и турчина Бекир Кешер, бронзов медалист от Европейския шампионат до 23 години и пети на рейнтинговия турнир в Монголия.

На четвъртфиналите Тисов падна с туш от руснака Аяндар Ондар. Съперникът му не успя да стигне финал и българското участие приключи.

Калоян Атанасов (70 кг) и Георги Иванов (125 кг) загубиха на старта. Съперниците и на двамата също претърпяха поражение в следващия кръг и българското участие приключи.

Атанасов беше спрян от грузинеца Гога Отинашвили след 0:10, докато Иванов падна от Хакан Буюкчингил (Турция) - 4:7.

В неделя излизат последните четирима представители на България - Ердал Галип (61), Денис Наим (65), Радомир Стоянов (86) и Андриян Вълканов (97).

Галип очаква победителя от двубоя между китаец и киргизстанец. Наим ще спори с иранеца Ресин Абас Резайагузголех.

Радомир Стоянов очаква победителя от двубоя между поляк и казахстанец, а Вълканов ще има за съперник Виктор Хаса от Полша.