Преди девет години е открит Националният пресклуб на БТА във Враца

Преди девет години на 26 октомври е открит Националният пресклуб на БТА във Враца. Тогава кметът Калин Каменов подари на пресклуба икона на Свети Димитър, който да носи късмет и благополучие. След откриването на 14-ия пресклуб на БТА до момента в него са проведени над осемдесет пресконференции на различни институции, читалища, граждански обединения, спортни клубове, партийни организации.

През годините кореспонденти на БТА във Враца са били Емил Ангелов, Цветана Евгениева, Ива Спасова, която се пенсионира в Агенцията, след като 15 години от нейния трудов стаж е преминал тук. Като фоторепортер на БТА в региона е работила и Люба Филипова, която в момента е фоторедактор в Агенцията. Настоящите кореспонденти на БТА във Враца са Мая Ценова и Лиляна Рашкова.

Първият регионален пресклуб на БТА е открит във Велико Търново на 3 октомври 2003 г. Следващата година се появиха още три медийни центрове на агенцията – в Пловдив, Видин и Хасково, а през 2005-а е открит петият център от националната мрежа на БТА – в Пазарджик. 2015 година постави началото на нова посока – открит е първият пресклуб на агенцията извън областните центрове, в Казанлък, а след това и първият регионален пресклуб на БТА извън България, в Босилеград.

Към момента националните пресклубове на БТА са 43. От тях 27 се намират в областни градове и в Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян, които не са областни центрове. Осем са клубовете извън страната – в Анкара (Турция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ и на Панаира на книгата.

Всички пресклубове разполагат с аудио-визуална техника и модерно оборудване и предлагат възможност за директно излъчване онлайн, като БТА отразява в своите информационни и фотоемисии всички събития, организирани в тях.