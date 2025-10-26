Левичарката Катрин Конъли спечели убедително президентските избори в Ирландия

Независимата левичарка Катрин Конъли, която си осигури подкрепата на основните опозиционни партии в Ирландия, включително националистите от "Шин Фейн", спечели убедително произведените в петък президентски избори в страната срещу дясноцентристката си съперничка от "Фина Гейл" Хедър Хъмфрис, предадоха световните агенции, позовавайки се на обявените вчера изборни резултати.

Официалните резултати показаха силна подкрепа на избирателите за Конъли за поста, който до голяма степен има церемониална роля в републиката. Тя спечели 63% от гласовете с първа преференция, след като невалидните гласове бяха елиминирани. За Хъмфрис останаха 29% от вота на гласувалите ирландци.

От 3 612 957 души с право на вот са гласували 1 656 436, което представлява избирателна активност от 46%, посочва Пи Ей Мидия.

Шейсет и осем годишната Конъли заяви в събота вечер в Дъблинския замък, че ще се застъпва за многообразието и ще бъде глас за мир, който "надгражда ирландската политика на неутралитет“. "Ще бъда приобщаващ президент за всички вас и го считам за абсолютна чест“, каза тя.

Хъмфрис на свой ред призна, че е загубила още преди да приключи преброяването на гласовете.

"Катрин ще бъде президент за всички нас и ще бъде мой президент. Наистина искам да ѝ пожелая всичко най-добро“, каза Хъмфрис пред представителите на медиите.

Конъли е адвокат по професия, който е депутат от 2016 г. Тя открито критикува Израел заради войната в ивицата Газа, отбелязва Асошиейтед прес.

Освен това новата президентка предупреди за нарастващата "милитаризация“ на Европейския съюз след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Ирландия има традиция на военен неутралитет, но критиците на Конъли казват, че тя рискува да отчужди съюзниците на страната. Бившата адвокатка приема поста от Майкъл Хигинс, който е президент от 2011 г., като изкара максималните два седемгодишни мандата.

Независимата кандидатка ще бъде десетият президент на Ирландия и третата жена на поста. Освен "Шин Фейн" я подкрепиха лейбъристите, социалдемократите и зелените.

Премиерът Михол Мартин поздрави вчера Конъли за нейната "мащабна изборна победа“. Той посочи, че очаква с нетърпение да работи с новия президент, тъй като "Ирландия продължава да играе значима роля на световната сцена и тъй като страната ще поеме ротационното председателство на ЕС през втората половина на 2026 г.“

Конъли и Хъмфрис бяха единствените претенденти, след като Джим Гавин, кандидатът на партията на премиера Мартин - "Фина Фойл“, напусна надпреварата три седмици преди изборите заради отдавнашен финансов спор.

Мартин, който оглавява ирландското правителство, лично подкрепи Гавин като кандидат за президент. Въпреки че бившият треньор по келтски футбол беше прекратил предизборната си кампания, името му остана в бюлетината поради късното му оттегляне от надпреварата. Той дори получи 7 процента от гласовете.

Централната избирателна комисия на Ирландия заяви вчера, че има "значително по-голям от нормалния“ брой невалидни бюлетини и че "очевидно ще има нужда от по-задълбочено и допълнително размишление“ относно недоволството на избирателите.

Вицепремиерът Саймън Харис каза, че изключените бюлетини показват "броя на хората в Ирландия сега, които очевидно се чувстват недоволни или откъснати от политиката“. Той отбеляза, че длъжностните лица ще разгледат възможността за промяна на прага на подкрепа, необходим за номинация на бъдещи президентски избори.

Сред заявилите желание да се кандидатират за президент бяха музикантът Боб Гелдоф и ММА звездата Конър Макгрегър, но те не успяха да получат достатъчна подкрепа за номинация.

Въпреки че ирландските президенти представляват страната на световната сцена, приемат държавни глави и играят важна конституционна роля, те нямат правомощия за прокарване на закони или политически линии, обръща внимание АП.

"Видяхме истински апетит за промяната, която Катрин представлява“, каза лидерката на Лейбъристката партия Ивана Бачик. "Вярваме, че това наистина означава, че е възможен нов вид политика, че сега можем да реализираме амбицията, за която говорих преди година. Реалната перспектива е за правителство, ръководено от левоцентристи, след следващите общи парламентарни избори“, заяви тя.