Ирландия избира днес новия си президент измежду две жени

Хедър Хъмфрис (крайната вляво) и Катрин Конъли заедно с бившия треньор по келтски футбол Джим Гавин. Той се отказа от надпреварата, но името му ще присъства в бюлетините. Снимка: Пи Ей Мидия чрез АП/Conor O'Mearain
Дъблин,  
24.10.2025 08:15
 (БТА)
Ирландия избира днес следващия си президент, като за поста кандидатстват две жени, отбелязва Асошиейтед прес.

Една срещу друга се изправят ляво ориентираната политически Катрин Конъли, която е независима, но е подкрепяна от редица опозиционни партии, и бившата министърка на социалната закрила, развитието на общностите и селските райони от партията "Фина Гейл" Хедър Хъмфрис.

Избирателните секции отварят в 7:00 ч. местно време (9:00 ч. бълг. вр.). Може да се гласува до 22:00 ч. (полунощ бълг. вр.). 

Според АП фаворитка е Конъли, разчитаща на подкрепата и на националистите от "Шин Фейн" и известна с твърдата си позиция срещу Израел.

Победителката ще приеме поста от Майкъл Хигинс, който изкара максималните два седемгодишни мандата.

Преброяването на гласовете ще започне утре, като първите резултати се очакват привечер, уточнява АП.

/ИТ/

