Катрин Конъли официално бе провъзгласена за новия президент на Ирландия; спечели 63 процента от вота

Независимата левичарка Катрин Конъли официално бе обявена тази вечер за 10-ия президент на Република Ирландия, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Бившата адвокатка от Голуей, която си осигури 63% от вота като първа преференция, беше приветствана от лидерите на левите опозиционни партии, които се обединиха, за да я подкрепят като кандидат за президент, когато пристигна в Дъблинския замък за потвърждаване на резултата.

Изборите бяха белязани от значителен брой невалидни гласове, като 213 738 урни в цялата страна бяха обявени за нередовни. Това е десетократно увеличение по този показател спрямо последните президентски избори през 2018 г., отбелязва Пи Ей Мидия. Бюлетини бяха обявявани за невалидни заради антиправителствени послания като "Няма демокрация!“, „Марионетки на ЕС!“ и „Без мен!“.

"Ще бъда президент, който слуша, разсъждава и говори, когато е необходимо. Ще бъда глас за мир, глас, който се основава на нашата политика на неутралитет, глас, който изразява екзистенциалната заплаха, породена от измененията на климата, и глас, който признава огромната работа, която се върши в цялата страна“, заяви Конъли, подкрепена от основните опозиционни партии, сред които националистите от "Шин Фейн" и Зелените.

Тя беше избрана за президент след първото преброяване, печелейки 914 143 гласа с първа преференция. Когато невалидният вот бе елиминиран, резултатът на кандидатката на "Фина Гейл" Хедър Хъмфрис бе 29%. Бившият треньор по келтски футбол Джим Гавин от "Фина Фойл", чието име присъстваше в бюлетините въпреки оттеглянето му от надпреварата, в крайна сметка събра 7%.

От 3 612 957 души с право на вот са гласували 1 656 436, което представлява избирателна активност от 46%, посочва Пи Ей Мидия.