Ирландия брои гласовете на президентските избори

Ирландия започна преброяването на гласовете, подадени на вчерашните президентски избори, предаде ДПА.

Изборът е между независимата левичарка Катрин Конъли, бившата министърка Хедър Хъмфрис и бившия футболен мениджър на Дъблин Джим Гавин, който се оттегли от предизборната кампания преди три седмици. Победителят ще замести Майкъл Хигинс, популярен поет и бивш министър на културата, който е изкарал максималните два мандата.

Бюлетините се броят ръчно, като броенето започна в 9 часа сутринта днес в 31 преброителни центъра, представляващи 43 избирателни района в цялата страна.

Ирландия използва система на прехвърляеми гласове при изборите, но с само трима кандидати в бюлетината може да има максимум две преброявания. Ако разликата между Хъмфрис и Конъли не може да бъде преодоляна с гласовете на Гавин, 10-ият президент ще бъде обявен след едно преброяване. Следователно е възможно резултатът от изборите да стане ясен още следобед, но окончателният резултат ще бъде обявен официално от председателя на избирателната комисия Бари Райън едва след като всички 43 избирателни района приключат преброяването.

Очаква се избирателната активност да бъде решаваща за крайния резултат. Избирателната активност на президентските избори през 2018 г., на които имаше шестима кандидати, беше 44%.