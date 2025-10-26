Подробно търсене

С патриаршеска света литургия Кюстендил ще отбележи празника на храм "Св. вмчк Димитър Солунски"

Снимка: Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Кюстендил,  
26.10.2025 06:00
 (БТА)

По повод храмовия празник на кюстендилската църква "Св. вмчк Димитър Солунски" - Димитровден, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи патриаршеска света литургия.

С това ще завърши тридневното отбелязване на 160-ата годишнина от полагането на основите на храма.

Празничната програма започна на 24 октомври (петък), когато в двора на храма бе открита изложба "160 години храм "Св. вмчк Димитър Солунски" - пазител на вярата и духа на Кюстендил (1865-2025)". Експозицията представя пътя на храма през годините, неговото изграждане, дарители и ролята му като пазител на вярата, просветата и българския дух. Организатори на изложбата са Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ и Държавен архив – Кюстендил.

Вчера следобед (25 октомври) беше посрещната икона и частица от светите мощи на свети великомъченик Димитър Солунски, които ще останат в храма за вечни времена. След това бе отслужена празнична вечерня с петохлебие.

/ВБ/

