Ранен гол осигури първи три точки за Монако във Франция при новия треньор Себастиен Поконьоли

Отборът на Монако записа пета победа във френската Лига 1, след като на свой терен се наложи с 1:0 над Тулуза и събра 17 точки. Отборът от Княжеството се придвижи на 3-о място в класирането, като изостава на 3 точки от лидера Пари Сен Жермен.

Още във 2-ата минута падна и първия гол в ерата на новия треньор на тима Себастиан Поконьоли, реализиран от Мохамед Салису. Салису посрещна центриране на необезпокоявания флангови нападател Касум Утара в наказателното поле. Ансу Фати беше близо до удвояване на преднината само три минути по-късно, но този път Гийом Рестес бързо се изстреля, за да предотврати втори гол за Монако само шест минути след началния удар.

Тулуза до края на първата част не създаде кой знае какви положения за себе си, но поне ограничи щетите и кой знае какви проблеми нямаше и за тях.

Монако доминираше през второто полувреме, но пропуски на Балогун, Ансу Фати и Уатара отново бяха причина да не падне втори гол.

Първенство на Франция по футбол, мачове от деветия кръг на Лига 1: Брест – Пари Сен Жермен - 0:3 Монако - Тулуза - 1:0 по-късно днес: Ланс – Олимпик Марсилия неделя: Лил – Метц Анже – Лориен Оксер – Льо Авър Рен – Ница Олимпик Лион - Страсбург от петък: Париж ФК - Нант – 1:2 В класирането води Пари Сен Жермен с 20 точки,

пред Олимпик (Марсилия) с 18 и Монако със 17. Страсбург и Ланс са с по 16, Лион - 15, Лил има 14.