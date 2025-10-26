Държавният секретар Рубио каза, че САЩ nроучват възможностите за разполагане на международни сили в Газа; въпросът ще се обсъди в Катар днес

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че във Вашингтон проучват възможностите за резолюция на ООН или за международно споразумение за разполагането на мултинационални мироопазващи сили в ивицата Газа, като въпросът ще бъде обсъден в Катар днес, предаде Ройтерс.

"Много от страните, които проявиха интерес за участие на някакви ниво- било то с финансови средства, с жива сила, или и с двете - ще се нуждаят от това (резолюция на ООН или международно споразумение - бел. ред.), заяви Рубио в самолета си по пътя от Израел за Катар.

"Имаме цял екип, който работи по въпроса", добави той.