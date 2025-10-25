Ландо Норис е с най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран при на Мексико във Формула 1

Ландо Норис беше най-бърз в третата свободна тренировка преди Гран при на Мексико във Формула 1. Пилотът на Макларън направи най-добра обиколка на пистата "Аутодрономо Ерманос Родригес" за 1:16.633 минути и изпревари Люис Хамилтън от Ферари с 0.345 секунди.

Джордж Ръсел с Мерцедес допълни челната тройка, която се състои само от британци.

Лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри остана на пета позиция, та 0.599 секунди зад съотборника си Норис. Шампионът Макс Ферстапен от тима на Ред Бул завърши с шесто време.

С победата си в състезанието за Голямата награда на САЩ миналата седмица Ферстапен се присъедини към Норис и Пиастри в борбата за титлата. Пилотът на Ред Бул изоставаше със 104 точки от водача Пиастри преди пет кръга, но намали пасива си само на 40 пункта.

Оскар Пиастри не успя да завърши в челната тройка в три поредни надпревари. Това позволи на Норис да се доближи на 14 точки от лидера в решителната част от шампионата.

Квалификацията за място на старта на неделното състезание в Мексико е по-късно тази нощ.