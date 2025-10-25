Протест срещу отношението на правителството към пенсионерите се проведе в Загреб днес, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ. Протестът се проведе на главния площад в града и бе организиран от партията "Искаме справедливост".

Протестиращите призоваха за навременно изплащане на надбавките за пенсионери, повишаване на данъчната основа до размера на минималната заплата в бруто от началото на 2026 г., както и поликлиниката "Др. Драго Чоп" да остане на настоящото си местоположение. Пенсионерите призовават за смяна на министъра на труда, пенсионната система, семейството и социалната политика Марин Пилетич и насрочване на предсрочни избори.

По думите им, е дошло време за промени и по-справедливо отношение към пенсионерите.

"Искаме спешната оставка на министъра Марин Пилетич! Достатъчно, той е най-лошият министър, който сме имали! Тръгвай си, този народ няма да ти прости това", заяви Драгица Тумбеташ, която е председател на партията "Искаме справедливост".