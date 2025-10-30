Турският президент се срещна с делегация на турската прокюрдска партия ДЕМ

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се срещна днес в Анкара с делегация на турската прокюрдска партия ДЕМ, съставена от депутатите Первин Булдан и Митхат Санджар, съобщи в. „Биргюн“.

Срещата, която се проведе при затворени врата и в присъствието на заместник-председателя на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Ефкан Ала и директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън, е свързана с продължаващия с месеци процес по помиряване между обявената за терористична Кюрдска работническа партия (ПКК) и турските власти.

В резултат на непреки преговори, започнали през октомври 2024 г., ПКК обяви през май разпускането си в отговор на призива за това, отправен от нейния исторически лидер Абдуллах Йоджалан след продължила над 40 години въоръжена борба срещу турските власти. Партия ДЕМ има важна роля в развитието на този процес, като през последните месеци нейни делегации посетиха намиращия се от години в затвора на остров Имралъ Йоджалан неколкократно и именно те предадоха историческия му призив към ПКК.

Според турския президент Реджеп Тайип Ердоган при насилието са били убити 50 000 души, включително 2000 войници. Освен това то е причинило на турската икономика загуби за милиарди долари. В рамките на процеса по помиряване между бойците на ПКК и Турция турските власти създадоха и специална парламентарна комисия, която да следи процеса по разоръжаването на ПКК.