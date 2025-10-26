Сливен посреща Димитровден с литургия, концерти и празнични фойерверки

Сливен ще отбележи своя празник – Димитровден, с тържествени и културни събития през целия ден на 26 октомври, съобщиха организаторите от Община Сливен.

Празникът започва в 8:30 ч. със света литургия в катедралния храм „Свети Димитър“, която ще бъде възглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

От 11:30 ч. на площад „Хаджи Димитър“ ще се състои тържествена церемония, включваща ритуал по издигане на националното знаме, знамето на Сливен и на Европейския съюз, официални приветствия, благодарствен молебен за здраве и благополучие на гражданите, както и полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

Програмата ще продължи от 13:00 ч. с концерт на откритата сцена на пл. „Хаджи Димитър“, в който ще участват Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен и Ансамбъл „Пирин“ – Благоевград.

Вечерта от 18:00 ч. във фоайето на Драматичния театър „Стефан Киров“ ще бъде открита Национална изложба за изобразително изкуство – Сливен 2025, а по традиция ще бъде връчена и наградата „Сирак Скитник“.

Празничното настроение ще продължи с концерт на Атанас Колев и група „Молец“ от 19:00 ч. на площада, а в 21:00 ч. небето над Сливен ще бъде озарено от фойерверки.

Според справка в дирекция „Архиви и справочна“ на БТА Денят на град Сливен се отбелязва от 1992 г. с решение на Общинския съвет от 16 април 1992 г. в деня на църковния празник св. вмчк Димитрий Мироточиви (Димитровден). Храмов празник на катедралния храм "Свети Димитър Солунски" в града, построен през 1831 г.

На Димитровден, според народните вярвания, започва зимата. През Възраждането в града се е провеждал Сливенският касъм, т.е. Димитровският панаир.

