Бурята "Мелиса" прерасна в ураган; катастрофални наводнения се очакват в Северните Кариби

Метеоролози от САЩ обявиха код за опасност от ураган за Ямайка, след като тропическата буря "Мелиса" достигна силата на ураган, предвещаващ катастрофални наводнения в Северните Кариби, предаде Асошиейтед прес.

Кодът за ураган означава пориви на вятъра от най-малко 119 километра в час в региона в рамките на следващите 36 часа.

"Мелиса" прерасна в ураган", обяви Националният център за ураганите на САЩ снощи. "Очаква се бързо засилване на ветровете, като се предвижда "Мелиса" да бъде мощен ураган в неделя", допълниха синоптиците.

Прогнозите сочат, че в Ямайка "Мелиса" ще бъде съпроводена от проливни дъждове - до 64 сантиметра.

Подобна е прогнозата за южните райони на Хаити и Доминиканската република, като тя ще важи и за понеделник. Възможни са наводнения и свлачища с опасност за човешкия живот.