Петима души бяха убити при руски атаки в Украйна, съобщиха властите

Пламен Йотински
Местни жители оглеждат щетите, нанесени по жилищен блок в украинската столица Киев при руска атака, 26 октомври 2025 г. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Киев/Москва,  
26.10.2025 14:56
 (БТА)
Петима души бяха убити при руски атаки в Украйна, предаде Укринформ, като се позова на местните власти.

В община Хуляйполе в Запорожска област един мъж е убит, а друг е ранен в резултат на въздушен удар на руските войски, се казва в публикация в "Телеграм" на ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

"Руснаците удариха Ривнопол с управляеми въздушни бомби. 63-годишен мъж беше убит. (Един пострадал) е с мозъчно сътресение", написа той.

През вчерашния ден областният център и пет населени места в Харковска област са били мишена на руски удари, при които загина един човек, а седем бяха ранени, включително две деца, цитира  Укринформ казаното от Олег Синегубов, началник на областната военна администрация в Харков.

"През изминалия ден град Харков и пет населени места в Харковска област бяха мишена на вражески удари. В резултат на обстрела един човек е загинал, а седем са ранени, включително две деца", написа Синегубов в "Телеграм".

Стана известно, че през нощта срещу неделя руски удари бяха нанесени и срещу Киев. В резултат на руската атака в украинската столица броят на ранените се увеличи до 31, включително седем деца, и бе потвърдена смъртта на трима души, съобщи в "Телеграм" Тимур Ткаченко, шефът на Киевската градска военна администрация.

Междувременно ТАСС съобщи, като се позова на Министерството на отбраната на Руската федерация, че руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 116 украински дрона.

"Средствата за противовъздушна отбрана са свалили три управляеми авиационни бомби и 116 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението.

Също така през изминалото денонощие руските войски нанесоха удари по енергийни обекти и пунктове за временно разполагане на формирования на Въоръжените сили на Украйна, съобщи Министерството на отбраната.

Свързани новини

26.10.2025 09:19

Руският президент посети команден пост и се срещна с началника на генералния щаб, съобщи Кремъл

Руският президент Владимир Путин посети един от пунктовете за управление на обединената групировка войски, съобщи прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
25.10.2025 22:35

Тръмп отново каза, че не иска да "си губи времето" със среща с Путин, ако няма изгледи за сделка за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново каза, че не иска да "си губи времето" със среща със своя руски колега Владимир Путин, ако няма изгледи за сключване на споразумение за слагане на край на войната в Украйна, предаде Франс прес.

