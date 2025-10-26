Петима души бяха убити при руски атаки в Украйна, съобщиха властите

Петима души бяха убити при руски атаки в Украйна, предаде Укринформ, като се позова на местните власти.

В община Хуляйполе в Запорожска област един мъж е убит, а друг е ранен в резултат на въздушен удар на руските войски, се казва в публикация в "Телеграм" на ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

"Руснаците удариха Ривнопол с управляеми въздушни бомби. 63-годишен мъж беше убит. (Един пострадал) е с мозъчно сътресение", написа той.

През вчерашния ден областният център и пет населени места в Харковска област са били мишена на руски удари, при които загина един човек, а седем бяха ранени, включително две деца, цитира Укринформ казаното от Олег Синегубов, началник на областната военна администрация в Харков.

"През изминалия ден град Харков и пет населени места в Харковска област бяха мишена на вражески удари. В резултат на обстрела един човек е загинал, а седем са ранени, включително две деца", написа Синегубов в "Телеграм".

Стана известно, че през нощта срещу неделя руски удари бяха нанесени и срещу Киев. В резултат на руската атака в украинската столица броят на ранените се увеличи до 31, включително седем деца, и бе потвърдена смъртта на трима души, съобщи в "Телеграм" Тимур Ткаченко, шефът на Киевската градска военна администрация.

Междувременно ТАСС съобщи, като се позова на Министерството на отбраната на Руската федерация, че руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 116 украински дрона.

"Средствата за противовъздушна отбрана са свалили три управляеми авиационни бомби и 116 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението.

Също така през изминалото денонощие руските войски нанесоха удари по енергийни обекти и пунктове за временно разполагане на формирования на Въоръжените сили на Украйна, съобщи Министерството на отбраната.