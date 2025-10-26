Подробно търсене

Руският президент посети команден пост и се срещна с началника на генералния щаб, съобщи Кремъл

Десислава Иванова
Руският президент Владимир Путин говори по време на посещението си в команден пост на обединената групировка войски, 26 октомври 2025 г. Снимка: Пресслужбата на руския президент чрез АП
Москва,  
26.10.2025 09:19
 (БТА)

Руският президент Владимир Путин посети един от пунктовете за управление на обединената групировка войски, съобщи прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

"Президентът проведе съвещание с участието на началника на Генералния щаб Валери Герасимов и командирите на участващите в специалната военна операция (СВО, както Русия нарича действията си в Украйна - бел. ред.) групировки. Всички те докладваха подробно пред върховния главнокомандващ за ситуацията на линията съприкосновение", каза говорителят на Кремъл. "Военнослужещите представиха на върховния главнокомандващ пълна информация за обстановката на фронта", допълни Песков.

Путин определи като приоритет запазването на живота на руските бойци. "Приоритетната задача е да се гарантира безопасността на живота на нашите военнослужещи. Говорим за това с вас постоянно и знам как се отнасяте към него самите вие. Моят подход също ви е известен", каза той на съвещанието.

Президентът разпореди да се осигурят всички необходими условия за предаването на украинските военнослужещи, за да се сведат до минимум жертвите. 

"За да се сведат до минимум ненужните жертви, ви моля, както с вас сме правили и по-рано, да се вземат всеобхватни мерки, за да се гарантира предаването на украинските военнослужещи. Тези, които, разбира се, искат да направят това. Ние с вас знаем, вие знаете по-добре от всеки друг, че това не е толкова лесно за украинските военнослужещи, защото стрелят в гръб и използват дронове срещу тях, унищожавайки онези, които се опитат да се предадат", каза той.

Путин отбеляза успеха на руската армия в обкръжаването на вражеската групировка в района на Красноармейс, Димитров и Купянск.

/ДИ/

Към 10:31 на 26.10.2025 Новините от днес

