Локомотив (Горна Оряховица) постигна пета поредна победа и продължава без грешка в първенството на България по хандбал за мъже

Димитър Вельов
Снимка: Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов, архив
София,  
26.10.2025 16:13
 (БТА) 
Срещи от петия кръг на първенството на България  по хандбал за мъже:

Левски - Локомотив (Горна Оряховица)     - 27:36 (11:16)

в събота:
Пирин 64 (Гоце Делчев) - Спартак (Варна) - 26:32 (13:14)
НСА - Шумен 61                           - 26:32 (13:17)
Осъм (Ловеч) - Добруджа (Добрич)         - 30:31 (11:16)
Фрегата (Бургас) - Чардафон (Габрово)    - 32:25 (17:12)  

В класирането води Локомотив (Горна Оряховица) с пълен актив от 10 точки, пред Шумен 61, Фрегата 
и Добруджа също с по 8 точки, Спартак с 5, Левски, Чардафон и Осъм с по 3 и Пирин 64 и НСА с по 2.


Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) спечели гостуването си на Левски в Българене с 36:27 (16:11) в последната среща от петия кръг на първенството на България по хандбал за мъже.

С успеха "железничарите" останаха еднолично на върха на класирането с пълен актив с 10 точки.

След равностойна игра до средата на първото полувреме шампионите успяха постепенно да натрупат аванс от 10:7 в 17-а-а минута, а малко по-късно дръпнаха и с 13:9, като на почивката се оттеглиха с аванс от 16:11.

Гостите до голяма степен предрешиха мача в първите десетина минута след почивката, когато поведоха с 26:16 и до края контролираха двубоя.

Преследвачите Щумен 61, Фрегата и Добруджа постигнаха победи в срещите си от кръга вчера.

/ДВ/

