Шумен 61, Фрегата и Добруджа с победи в петия кръг на мъжкото хандбално първенство, изравниха лидера Локомотив Горна Оряховица

Срещи от петия кръг на първенството на България по хандбал за мъже: Пирин 64 (Гоце Делчев) - Спартак (Варна) - 26:32 (13:14) НСА - Шумен 61 - 26:32 (13:17) Осъм (Ловеч) - Добруджа (Добрич) - 30:31 (11:16) Фрегата (Бургас) - Чардафон (Габрово) - 32:25 (17:12) в неделя: Левски - Локомотив (Горна Оряховица) В класирането води Локомотив (Горна Оряховица) с пълен актив от 8 точки и мач по-малко, пред Шумен 61,

Фрегата и Добруджа също с по 8 точки, Спартак с 5, Левски, Чардафон и Осъм с по 3 и Пирин 64 и НСА с по 2.

Вицешампионът Шумен 61 победи НСА с 32:26 (17:13) в среща от петия кръг на мъжкото хандбално първенство.

С успеха тимът на Никола Карастоянов запази второто си място с 8 точки, като изравни лидера и защитаващ титлата си Локомотив (Горна Оряховица), които утре гостува на Левски в Българене.



Носителят на купата на България за миналия сезон Фрегата надделя без особени затруднения над гостуващия Чардафон с 32:25 (17:12) и с 8 точки заема третото място по голова разлика.



Добруджа също събра 8 пункта и е четвърти, след като се справи трудно с подмладения отбор на Осъм в Ловеч с 31:30 (16:11).



Спартак (Варна) прогресира до петата позиция с 5 точки, след като се справи с Пирин 64 в Гоце Делчев с 32:26 (14:13). Домакините започнаха по-добре и поведоха с 9:5, но с четири поредни попадения варненци изравниха в 17-ата минута, след което срещата продължи равностойно до почивката.



Спартаковци направиха по-добро начало на втората част и дръпнаха с 20:16 в 40-ата минута. В последствие с три поредни гола гостите дръпнаха с 29:21, с което предрешиха мача преди последните пет минути.



Даниел Божанов беше най-резултатен за победителите с 9 попадения. За пиринци със 7 гола с отличи Христо Дречев.