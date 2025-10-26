Сърбия ще преговаря тази седмица с руски, американски и европейски партньори за енергийно решение, каза сръбският президент

Сръбският президент Александър Вучич съобщи днес в профила си в Инстаграм, че предстоящата седмица ще бъде много важна за сръбската енергерика, тъй като ще се проведат разговори с "руските, американските и европейските партньори" с цел намиране на решение за снабдяването с газ и петрол.

Вучич каза във видеообръщение в социалната платформа, че до 10 или 15 ноември "Сърбия ще бъде абсолютно сигурна за всичко", както и че неотдавна въведените от САЩ санкции срещу Роснефт и Лукойл ще влязат в сила на 21 ноември.

"Ако през следващата седмица нямаме решение за проблемите си, сами ще вземем решение и ще защитим населението. Вярвам, че ще осигурим достатъчни количества (енергия)", подчерта Вучич.

В началото на януари т.г. САЩ обявиха, че заради войната в Украйна ще наложат санкции върху единствената петролна компания на Сърбия НИС, където мажоритарният пакет от акции се държи от руската компания "Газпром" и поискаха излизането на руския капитал от компанията.

Тази седмица САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия.