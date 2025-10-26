Мъченическият подвиг на св. Димитър ни показва как да живеем за Бога и за ближния, каза Видинският митрополит Пахомий

Мъченическият подвиг на Св. Димитър ни показва как да живеем за Бога и за ближния. Бидейки от знатен род той се отказа от богатството, като положи душата и тялото си за нашия Господ Иисус Христос. Този мъченически подвиг е проявата на най-голямата и възвишена любов, която християнина има към Бога. Това каза в проповедта си Видинският митрополит Пахомий. В съслужение с Мелнишкия епископ Герасим и свещеници от епархията той отслужи литургия в чест на Св. Димитър в едноименния катедрален храм. На Димитровден Видин отбелязва своя празник.

Ограничени в своето съзнание често не проумяваме какво е човек да положи душата си за ближния, а още повече да положи душата си за Бога. Любовта, която следваме като християни, ни е показана на дело от Иисус Христос, който се разпъна на кръст за нас и за нашето спасение, отбеляза владиката. От трудовете ни на добродетелен живот зависи да се отворят нашите сетива и да познаем Бога. Любовта към Бога и любовта към ближния са двата закона, в които се съчетава пълнотата на нашия духовен живот. Всичко, което трябва да пожелаем от Бога е спасението на нашата душа. В днешно време повечето сами се отдалечават от тайнствата на Светата църква. Едно от великите тайнства е Евхаристията - претворяването на хляб и вино в тялото и кръвта Христови. А за християните приобщаването с тялото и кръвта на нашия Господ Иисус Христос е най-великото нещо, което дава живот вечен. Който истински следва Бога е подкрепен от Божията благодат. А тя е тази, която изменя всичко в сърцето, ума, душата и в живота на човека, за да му даде силите да върви по пътя на спасението, каза митрополит Пахомий.

Нека по молитвите на Св. Димитър Господ да даде своята благодат над нашия град, епархия, над целия български народ, над всички хора. Св. Димитрий да ни закриля и помага и да имаме трезвение, разум и труд в подвига ни на духовното възрастване, пожела Видинският владика.

По време на службата за нови четци и певци бяха постригани Александър и Захари.

След литургията литийно шествие потегли от храма до централния площад „Бдинци“, където празничната церемония започна издигането на знамената на Република България и на Община Видин.