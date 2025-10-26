Подробно търсене

Бившият канадски премиер Трюдо и попзвездата Кейти Пери се появиха хванати за ръце на публично място

Васил Богданов
Бившият канадски премиер Трюдо и попзвездата Кейти Пери се появиха хванати за ръце на публично място
Бившият канадски премиер Трюдо и попзвездата Кейти Пери се появиха хванати за ръце на публично място
Снимки: Andy Kropa/Invision/AP (вляво) и Frank Gunn/The Canadian Press via AP, File
Париж,  
26.10.2025 15:57
 (БТА)

След месеци на слухове, че американската попзвезда Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо са двойка, двамата бяха забелязани да се държат за ръце на публично място в Париж, предава ДПА.

Американският портал за знаменитости TMZ публикува в събота късно вечерта видео, заснето пред кабаре-театъра Crazy Horse, където двамата са присъствали на представление. Някой подарява на Пери две червени рози за рождения й ден, преди попзвездата и Трюдо да се качат усмихнати в кола.

Двамата все още не са коментирали дали са двойка. Медиите обаче отдавна спекулират по този въпрос. Наскоро бяха публикувани снимки, на които двамата явно се целуват на яхта край бреговете на Калифорния, припомня ДПА.

/ВБ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:39 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация