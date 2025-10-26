Подробно търсене

Пламен Йотински
Германската полиция препоръча повече сигурност на фона на дебатите за миграцията в градовете
Служител на германската федерална полиция спира микробус на границата с Чехия, за да го провери дали не превозва мигранти. Снимка: АП/Markus Schreiber
Берлин,  
26.10.2025 16:32
 (БТА)

Германският полицейски съюз (ГПС/GdP) призова за повече полицаи на жп гарите и те да имат по-широки правомощия, докато политическите дебати за миграцията в градовете продължават да се водят в Германия, съобщи ДПА.

Дебатът бе предизвикан от коментарите на канцлера Фридрих Мерц от 14 октомври, който заяви, че правителството коригира миналите грешки в миграционната политика, "но все още имаме този проблем как изглеждат нашите градове".

Европейците "се страхуват да се движат на обществени места" заради мигрантите, които не спазват закона, поясни той по-късно.

Представителят на ГПС за федералната полиция Андреас Роскопф заяви пред Редакционната мрежа Германия (Redaktionsnetzwerk Deutschland/RND), че "става все по-опасно, особено на големите железопътни гари в центъра на градовете, включително и за нашите колеги. Те се сблъскват с все по-малко уважение и приемане". 

"По-голямата сигурност на гарите води и до по-добър имидж на града", каза той, позовавайки се на първоначалните коментари на Мерц.

Федералната полиция отговаря за проверките на границите на Германия, но също и на летищата и жп гарите. Роскопф призова колегите му да имат правото да извършват произволни проверки без предварително подозрение.

"Това е още една причина, поради която е абсолютно необходимо да имаме основни правомощия за извършване на проверки на жп гарите, като винаги се отчита пропорционалността", заяви той.

/НС/

Към 18:11 на 26.10.2025 Новините от днес

