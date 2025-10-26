Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в Португалия

Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Португалия
Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в португалския град Синтра с награден фонд от 25 хиляди долара.
Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка за мъже в Синтра (Португалия) с награден фонд 30 хиляди долара.
19-годишният българин и Пабло Аунион (Испания) загубиха от третите поставени Педро Араужо (Португалия) и Рафаел Искиердо Луке (Испания) с 4:6, 4:6 за 76 минути.
Маздрашки и Аунион допуснаха два пробива в първия сет и още един във втория и приключиха участие в надпреварата.
На сингъл българинът допусна поражение на четвъртфиналите снощи.
/ИК/
Моля потвърдете купуването на избраната новина