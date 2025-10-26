Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис в Португалия

Подробно търсене

снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
Синтра, Португалия,  
26.10.2025 16:04
Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка за мъже в Синтра (Португалия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният българин и Пабло Аунион (Испания) загубиха от третите поставени Педро Араужо (Португалия) и Рафаел Искиердо Луке (Испания) с 4:6, 4:6 за 76 минути.

Маздрашки и Аунион допуснаха два пробива в първия сет и още един във втория и приключиха участие в надпреварата.

На сингъл българинът допусна поражение на четвъртфиналите снощи.

