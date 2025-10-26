Байерн (Мюнхен) отмени треньорския стаж на Жером Боатенг след протест на феновете

Ръководството на Байерн (Мюнхен) взе решение да отмени треньорския стаж на Жером Боатенг в първия отбор, след като феновете на тима се вдигнаха на протести. Недоволството на запалянковците идва след осъдителната присъда на Боатенг за причиняване на телесна повреда на бившата му партньорка миналата година.

Старши треньорът на баварците Венсан Компани – бивш съотборник и приятел на Боатенг, заяви през септември, че би се радвал негов бивш колега да започне треньорската си кариера със стаж в Байерн. Но по време на последните мачове привържениците издигнаха плакати, с които изразяват несъгласието си от допускането му на практика.

Бившият защитник получи условна глоба и предупреждение от съд в Мюнхен, който го призна за виновен за причиняване на сексуално насилие над бившата му партньорка. Боатенг винаги е отричал да е извършил нарушение.

„В конструктивен разговор между ФК Байерн и Жером Боатенг тази седмица беше решено, че Джером Боатенг няма да посети тренировъчната база, за да гледа заниманията“, се казва в изявление на клуба в събота вечерта.събота.

“Жером се чувства много свързан с ФК Байерн и не иска ФК Байерн да понесе щети в резултат на настоящата противоречива дискусия около него“.

Самият бивш футболист в профила си в социалната мрежа инстаграм отправи послание, адресирано към клуба и към Компани, че "след последните дискусии около неговото присъствие“ е решил "да вложи усилията си в други интереси".