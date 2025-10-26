Свети Димитър бе почетен днес в православните храмове в страната

Свети Димитър бе почетен днес, 26 октомври, в православните църкви в страната, някои от които отбелязаха и своя храмов празник.

Патриарх Даниил отслужи света литургия по повод храмовия празник на кюстендилската църква "Св. вмчк Димитър Солунски", която отбелязва и 160-ата годишнина от полагането на основите на храма.

Пред журналисти патриархът припомни, че свети Димитрий е бил градоначалник на град Солун. Въпреки че знаел какво ще последва, той, вместо да търси на първо място привилегиите, които дава този пост, материалните изгоди и радостите от този земен свят, свети Димитрий признал пред императора, че е християнин, и бил убит.

Нека Божието благословение бъде всякога върху нас и по молитвите на великомъченик Димитрий да имаме мир, благоденствие и душевно спасение. Това каза Старозагорският митрополит Киприан пред миряните, изпълнили катедралния храм „Свети Димитър“ в Стара Загора. Митрополит Киприан възглави архиерейска света литургия по повод Димитровден и храмовия празник на най-старата църква в Стара Загора.

Любовта и семейството са противоотровата срещу злото в света, каза в своята проповед на големия християнски празник и Ден на град Сливен - Димитровден, Сливенският митрополит Арсений.

Свети Димитър, въпреки младостта си, бил изпълнен с голяма мъдрост. Той не се уплашил да застане пред императора и с цената на живота си да защити вярата си във възкръсналия Христос. Това каза днес пред миряните в църквата „Свети великомъченик Димитрий Солунски" в село Калипетрово Доростолският митрополит Яков.

В Деня на Радомир своя храмов празник отбеляза църквата „Св. вмчк Димитър“. Възкресната празнична неделна служба бе отслужена от архиерейския наместник на Радомирска духовна околия и предстоятел на храма - свещеноиконом Александър Стоев.

Храмовият празник е радост и щастие за всички жители на селото, каза за БТА отец Аспарух, който днес отслужи празнична литургия в църквата „Свети Димитър“ във врачанското село Челопек.

Храмът „Свети Димитър Солунски“ в самоковското село Клисура също отбеляза празника си. Отслужен бе водосвет от отец Любомир Мишков.