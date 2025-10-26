Нека Божието благословение бъде всякога върху нас, да имаме мир, благоденствие и душевно спасение, каза Старозагорският митрополит Киприан

Нека Божието благословение бъде всякога върху нас и по молитвите на великомъченик Димитрий да имаме мир, благоденствие и душевно спасение. Това каза Старозагорският митрополит Киприан пред миряните, изпълнили катедралния храм „Свети Димитър“ в Стара Загора.

Митрополит Киприан възглави архиерейска света литургия по повод Димитровден и храмовия празник на най-старата църква в Стара Загора.

„Честит празник на светия великомъченик Димитрий, Солунския чудотворец, под чиито храм и покров се намираме днес. Нека Божието благословение бъде всякога върху нас и по молитвите на великомъченик Димитрий да имаме мир, благоденствие и душевно спасение. За много и благословени години“, каза митрополитът в своя поздрав към вярващите. Той пожела на имениците да бъдат по-добри, по-щастливи и изпълнени с любов.

Заради спасението на душите на своите съотечественици и заради голямата любов към тях свети Димитрий Солунски се осмелил на подвига на християнската проповед след люти гонения. Не се боял мъченически от тях и от смъртта. Не на всемогъщия Промислител се уповаваме ние, а на човешките разчети – и политика, и икономика, без да схващаме, че всичко е в Божиите ръце. Тревогите на нашето време ще бъдат сменени с покой едва след като нашите сърца се изпълнят с упованието в милостивия Господ. Нека се помолим на светия великомъченик Димитрий да укрепи в нас вярата и да ни даде сили да отстояваме християнските ценности и норми, каза пред миряните след литургията отец Петър.

Катедралният храм „Свети Димитър“ е най-старият християнски храм в Стара Загора. Съграден е през 1859-1861 г. от старозагорската Църковна община, която е и първи по принос дарител за съграждането на Рилския манастир. Дълги години е известен с името „Попската къща“ или „Папаз еви”, тъй като се е ползвал едновременно и за църковен храм, и за училище. Постепенно около храма се образувала цяла махала, а „Свети Димитър“ сплотил около себе си старозагорци, посочват от храма на своята официална страница.