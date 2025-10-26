В Деня на Радомир своя храмов празник отбеляза църквата „Св. вмчк Димитър“. Възкресната празнична неделна служба бе отслужена от архиерейския наместник на Радомирска духовна околия и предстоятел на храма - свещеноиконом Александър Стоев.

В проповедта си към миряните той разказа за живота и делата на свети великомъченик Димитър Мироточиви - покровител на храма и символ на вяра и духовна сила. Той припомни, че след смъртта на родителите си младият Димитър заел висок военен пост в Солун, но вместо да изпълни заповедта на императора да преследва християните, ги подкрепял и проповядвал Божието слово.

Когато император Галерий научил за това, той заповядал Димитър да бъде арестуван и да се отрече от вярата си. Светецът останал непоколебим и заради това бил хвърлен в тъмница. Там благословил своя млад оръженосец Нестор, който поискал да се срази с прочутия езически борец Лий. С Божията помощ Нестор победил, но бил обезглавен по нареждане на императора, а свети Димитър - убит по жесток начин.

„Така св. Димитър получава мъченическия венец на славата - прободен с копие в тъмницата, в която е затворен от тези, които император Галерий е изпратил да го убият и погубят“, каза свещеноиконом Стоев.

В края на проповедта си той подчерта, че свети Димитър е пример за твърдост във вярата, смирение и любов към ближния. Той припомни, че съществуват исторически данни, според които семейството на светеца е българско по произход. „С това той става покровител на цялата ни православна България и след това на другите славянски народи, покръстени от нас“, отбеляза духовникът.

По традиция за храмовия празник на църквата "Св. Димитър" бе приготвен и раздаден курбан за здраве на присъстващите миряни.

От 1855 г. Димитровден се чества като празник на град Радомир - годината, в която започва и строежът на храма „Св. вмчк Димитър“. С решение на Общинския съвет от 1999 г. той отново се отбелязва като общоградско тържество.

За Деня на Радомир е предвидена и богата програма, включваща детско шоу, марионетно представление и творческа работилница. На сцената днес ще се изявят и местни самодейни състави. Вечерната част ще започне с „Магията на цирковото изкуство“, след което ще се състои официална церемония и празничен концерт с участието на Деси Добрева и Преслава.