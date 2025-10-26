На празника на Сливен - Димитровден, митрополит Арсений акцентира върху духовните устои на християнското семейство

Любовта и семейството са противоотровата срещу злото в света, каза в своята проповед на големия християнски празник и Ден на град Сливен - Димитровден, Сливенският митрополит Арсений.

В деня, когато Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Димитър Солунски, а град Сливен отбелязва своя празник, митрополит Арсений отслужи тържествена архиерейска света литургия в съслужение с игумена на Троянския и Бачковския манастир, епископ Сионий, с Белоградчишкия епископ Поликарп и свещеници от Сливенска епархия.

В словото си архиереят припомни подвига на свети Димитър Солунски – Христов воин, живял и пострадал за вярата през III–IV век. Митрополит Арсений подчерта, че животът на светеца е пример за вярност към Бога и непоколебимост пред изпитанията. „Свети Димитър озарява всичко с вярата си и с любовта си подбужда към вечния живот“, каза владиката, цитирайки св. Климент Охридски.

Митрополит Арсений акцентира върху духовните устои на християнското семейство като „малка църква“, в която се възпитава любов, послушание и добродетелност. По думите му, правилното християнско възпитание в семейството е основата за здраво общество: „Семейството, което се ръководи от думите ‘Аз и моят дом ще служим на Господа’, е извор на духовно здраве и благополучие.“

В проповедта си архиереят изрази тревога от отчуждението между поколенията и от моралната криза, която засяга младите хора. Той предупреди, че „все по-често чуваме за трагедии, в които страдат децата ни“, и призова към любов и отговорност като единствен лек срещу злото: „Противоотровата се казва любов. Любов и грижа – най-вече към децата. Те са нашето бъдеще и нашата отговорност.“

Митрополит Арсений благодари на местните институции и общинското ръководство за сътрудничеството в усилията за опазване и възпитание на младото поколение, подчертавайки, че Църквата ще продължи да бъде активен партньор в тази мисия.

„Градовете в нашата епархия трябва да станат най-добрите места за отглеждане на децата. Така ще преодолеем и демографската криза, която е тежък проблем за страната ни“, заяви архиереят.

Сливенският митрополит отправи благословия към жителите на града по повод празника и с пожелание за мир, духовна сила и Божия закрила.