Словенската опозиция ще свика извънредно заседание на парламента и граждански протест заради смъртта на мъж в Ново место

След трагичния инцидент в Ново место, където 48-годишен мъж загина в резултат на нападение, опозицията остро осъди събитията и обвини управляващата коалиция, съобщи словенската национална телевизия РТВ Сло. Лидерът на най-голямата опозиционна Словенска демократическа партия (СДС) Янез Янша призова за свикване на извънредно заседание на парламента и обяви протест в деня на извънредната сесия в Любляна.

Вчера 48-годишен мъж бе пребит пред бар от група членове на ромската общност. Към момента полицията е арестувала само един заподозрян. Смята се, че е завърнал се бежанец. Неофициално се смята, че той е единственият, който е нападнал мъжа, но полицията разследва и възможността някой друг да е замесен в нападението.

„Премиерът Роберт Голоб и неговата коалиция са косвено отговорни за тази смърт“, написа партията в профила си в социалната мрежа Екс, където изрази съболезнованията си на близките и приятелите на починалия.

Според тях премиерът постоянно е подкрепял „некомпетентния министър на вътрешните работи Бощян Поклукар и некомпетентния министър на правосъдието Андрея Катич“ в невежеството им по ромския въпрос и използването на двойни стандарти. „Той не се вслуша в предупрежденията на засегнатите хора, нито на кметовете, нито на опозицията“, добавиха те.

От СДС приписват отговорност за събитието в Ново место на „лявата политика или политиката на установяване на двойни стандарти, на съдебната система и прокуратурата за използване на двойни стандарти при санкциониране на престъпни деяния срещу роми, и на министъра на вътрешните работи и полицейското ръководство за омаловажаване на сериозни предупреждения и признаци за влошаване на ситуацията със сигурността“.

Единственият достоен ход, който премиерът Голоб може да направи, според тях, е незабавната му оставка. „В противен случай протестите в Ново место няма да са достатъчни, ще трябва да отидем в Любляна. Време е за отговорност, ред и спазване на закона за всички“, заключиха те.

Президентът на СДС Янез Янша обяви в мрежата Екс, че ще свика извънредна сесия на парламента, на която ще поискат незабавното приемане на четири закона, внесени от кметовете, приемането на мерки за премахване на двойните стандарти при справянето с престъпленията срещу ромите и „отговорността на всички, които досега са си заравяли главите в пясъка“.

Янша написа, че ще обяви протест пред парламента в деня на извънредната сесия, като по този начин партията ще помогне на депутатите от опозиционните СДС и Нова Словения „да убедят левичарите, които досега са използвали машини за гласуване, за да предотвратят ефективни действия“.

Днес министърът на правосъдието и министърът на вътрешните работи на Словения Андрея Катич и Бощян Поклукар подадоха оставките си, като поеха "обективна отговорност" за инцидента в Ново место.

Словенският президент Наташа Пирц Мусар осъди днес убийството на мъжа, като също призова за свикване на извънредно заседание на парламента. Тя призова и представителите на ромската общност в Словения да поемат отговорност за постъпките си.