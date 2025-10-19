Ръгби и футболен клуб Валяците с драматична победа с 1 точка разлика срещу Локомотив

Ръгби и футболен клуб Валяците постигна драматична победа с 1 точка разлика - 22:21 срещу Локомотив, съобщи за БТА треньорът Антонио Любенов. Мачът се игра на стадион „Димитър Аврамов“ в пернишкото село Дивотино.

Любенов допълни, че през цялото време неговите състезатели са доминирали, но в последните 15 минути умората е надделяла в играта на домакините. Противникът се е възползвал от моментната слабост на Валяците.

„Все пак, с точен наказателен удар, изпълнен от Веселин Пейчев и три точки успяхме да спечелим с 22:21. До последните секунди на мача шансове имаха и от Локомотив - те просто не вкараха във вратата и така мачът приключи в наша полза“, коментира треньорът.

Антонио Любенов поздрави целия отбор, като подчерта, че всички са се отличили с много характер и желание за победа. Той допълни, че проблем остава липсата на достатъчна физическа подготовка и добави, че Валяците са сред отборите с най-висока средна възраст - около 37 години.

„Другата седмица играем финал, но съм подал молба тези съдии повече да не свирят на наши мачове. Днес Веско Пейчев беше изритан в главата, но реакция от страна на рефера нямаше. След протест от наша страна той изгони наш състезател с жълт картон, а на провинилия се играч от противниковия отбор даде жълт картон и отсъди наказателен удар за тях. Това е само малка част от грешките, които бяха допуснати днес“, категоричен бе наставникът.