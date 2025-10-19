Подробно търсене

Ланс се наложи над Париж ФК и влезе в Топ 4 на френската Лига 1

Христо Бонински
Ланс се наложи над Париж ФК и влезе в Топ 4 на френската Лига 1
Ланс се наложи над Париж ФК и влезе в Топ 4 на френската Лига 1
Снимка: AP Photo/Thibault Camus
Ланс,  
19.10.2025 18:14
 (БТА)

Отборът на Ланс победи гостуващия Париж ФК с 2:1 в мач от френската Лига 1. Успехът помогна на тима от Северна Франция да се изкачи до четвърто място в класирането с равни точки с третия Страсбург.

Мачът не започна добре за домакините, тъй като още в деветата минута Флориан Товен пропусна дузпа. Ланс все пак откри резултата чрез Одсон Едуар няколко минути по-късно, но Пиер Леес-Мелу изравни за тима от столицата още в средата на първата част.

След почивката Самсон Байду донесете трите точки за Ланс с победно попадение. В герой за домакините се превърна Адриен Томасон, който изработи и двата гола с хубави асистенции.

Тимът на Париж ФК е на 11-о място с 10 точки.

Първенство на Франция по футбол, мачове от осмия кръг на Лига 1:

Ланс - Париж ФК                      - 2:1

по-късно днес:
Лориен - Брест
Рен - Оксер
Тулуза - Мец
Нант - Лил 

от събота:
Ница - Олимпик Лион                 - 3:2
Анже Монако                         - 1:1
Олимпик Марсилия - Льо Авър         - 6:2

от петък:
Пари Сен Жермен - Страсбург         - 3:3


* Олимпик Марсилия води в класирането с 18 точки, пред Пари Сен Жермен със 17 точки, Страсбург и Ланс с по 16. Следват Олимпик Лион с 15 точки, Монако с 14 и други.

/ХБ/

Свързани новини

19.10.2025 08:21

Мейсън Грийнууд отбеляза четири гола и изкачи Марсилия на върха във Франция

Мейсън Грийнууд отбеляза четири попадения и Олимпик Марсилия се наложи с 6:2 срещу Льо Авър в мач от осмия кръг на френското първенство по футбол. С това деветкратните шампиони се изкачиха на върна в Лига 1 с точка пред Пари Сен Жермен, който
18.10.2025 21:59

Анже изравни в края на Монако в среща от френската Лига 1

Отборът на Монако пропусна чудесна възможност да влезе в Топ 3 на класирането на френската Лига 1, след като стигна само до 1:1 при гостуването си на опашкаря Анже. Първото полувреме завърши без голове, но Фоларен Балогън изведе тима от Княжеството
18.10.2025 20:10

Ница победи Олимпик Лион в мач от Лига 1 с пет гола

Отборът на Ница се наложи над Олимпик Лион с 3:2 в зрелищен мач от френската Лига 1. Мачът премина през много обрати, като Мелвен Бард изведе тима от Лазурния бряг напред в резултата още в петата минута, но Павел Сулч изравни за гостите след половин
18.10.2025 07:50

Пари Сен Жермен измъкна точка от Страсбург с късен гол на Сени Маюлу

Сени Мюлу се разписа в края и Пари Сен Жермен измъкна точка след равенство 3:3 срещу Страсбург в първи двубой от осмия кръг на френското първенство по футбол. Така столичани останаха начело в класирането на Лига 1 с точка пред "синьо-белите".  Пари

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:20 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация