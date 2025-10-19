Ланс се наложи над Париж ФК и влезе в Топ 4 на френската Лига 1

Отборът на Ланс победи гостуващия Париж ФК с 2:1 в мач от френската Лига 1. Успехът помогна на тима от Северна Франция да се изкачи до четвърто място в класирането с равни точки с третия Страсбург.

Мачът не започна добре за домакините, тъй като още в деветата минута Флориан Товен пропусна дузпа. Ланс все пак откри резултата чрез Одсон Едуар няколко минути по-късно, но Пиер Леес-Мелу изравни за тима от столицата още в средата на първата част.

След почивката Самсон Байду донесете трите точки за Ланс с победно попадение. В герой за домакините се превърна Адриен Томасон, който изработи и двата гола с хубави асистенции.

Тимът на Париж ФК е на 11-о място с 10 точки.

Първенство на Франция по футбол, мачове от осмия кръг на Лига 1:

Ланс - Париж ФК - 2:1 по-късно днес: Лориен - Брест Рен - Оксер Тулуза - Мец Нант - Лил от събота: Ница - Олимпик Лион - 3:2 Анже Монако - 1:1 Олимпик Марсилия - Льо Авър - 6:2 от петък: Пари Сен Жермен - Страсбург - 3:3 * Олимпик Марсилия води в класирането с 18 точки, пред Пари Сен Жермен със 17 точки, Страсбург и Ланс с по 16. Следват Олимпик Лион с 15 точки, Монако с 14 и други.