Ница победи Олимпик Лион в мач от Лига 1 с пет гола

Отборът на Ница се наложи над Олимпик Лион с 3:2 в зрелищен мач от френската Лига 1.

Мачът премина през много обрати, като Мелвен Бард изведе тима от Лазурния бряг напред в резултата още в петата минута, но Павел Сулч изравни за гостите след половин час игра. Преди почивката Софиан Диоп отново даде аванс на Ница.

Второто полувреме започна с дузпа за отбора от Лион, която бе пропусната от англичанина Айнсли Майтланд-Найлс. Веднага след това Ишем Будауи вкара трети гол за домакините.

В добавеното време на мача Павел Сулч вкара второто си попадение в мача, но бе късно за обрат.

Така тимът на Ница е на осмо място с 11 точки, а Олимпик Лион остана на четвърта позиция с 15, като пропусна възможността да излезе начело при победа.

Първенство на Франция по футбол, мачове от осмия кръг на Лига 1:

Ница - Олимпик Лион - 3:2 по-късно днес: Анже Монако Олимпик Марсилия - Льо Авър в неделя: Ланс - Париж ФК Лориен - Брест Рен - Оксер Тулуза - Мец Нант - Лил от петък: Пари Сен Жермен - Страсбург - 3:3 * Пари Сен Жермен води в класирането със 17 точки и една повече от Страсбург. Следват Олимпик Марсилия и Олимпик Лион с по 15 точки, Монако и Ланс с по 13 и други.