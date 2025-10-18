Подробно търсене

Ница победи Олимпик Лион в мач от Лига 1 с пет гола

Христо Бонински
Ница победи Олимпик Лион в мач от Лига 1 с пет гола
Ница победи Олимпик Лион в мач от Лига 1 с пет гола
Снимка: AP Photo/Laurent Cipriani
Ница,  
18.10.2025 20:10
 (БТА)

Отборът на Ница се наложи над Олимпик Лион с 3:2 в зрелищен мач от френската Лига 1.

Мачът премина през много обрати, като Мелвен Бард изведе тима от Лазурния бряг напред в резултата още в петата минута, но Павел Сулч изравни за гостите след половин час игра. Преди почивката Софиан Диоп отново даде аванс на Ница.

Второто полувреме започна с дузпа за отбора от Лион, която бе пропусната от англичанина Айнсли Майтланд-Найлс. Веднага след това Ишем Будауи вкара трети гол за домакините.

В добавеното време на мача Павел Сулч вкара второто си попадение в мача, но бе късно за обрат.

Така тимът на Ница е на осмо място с 11 точки, а Олимпик Лион остана на четвърта позиция с 15, като пропусна възможността да излезе начело при победа. 

 

Първенство на Франция по футбол, мачове от осмия кръг на Лига 1:

Ница - Олимпик Лион                 - 3:2

по-късно днес:
Анже Монако
Олимпик Марсилия - Льо Авър

в неделя:
Ланс - Париж ФК
Лориен - Брест
Рен - Оксер
Тулуза - Мец
Нант - Лил 

от петък:
Пари Сен Жермен - Страсбург          - 3:3


* Пари Сен Жермен води в класирането със 17 точки и една повече от Страсбург. Следват Олимпик Марсилия и Олимпик Лион с по 15 точки, Монако и Ланс с по 13 и други.

/ХБ/

Свързани новини

18.10.2025 07:50

Пари Сен Жермен измъкна точка от Страсбург с късен гол на Сени Маюлу

Сени Мюлу се разписа в края и Пари Сен Жермен измъкна точка след равенство 3:3 срещу Страсбург в първи двубой от осмия кръг на френското първенство по футбол. Така столичани останаха начело в класирането на Лига 1 с точка пред "синьо-белите".  Пари

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:23 на 18.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация