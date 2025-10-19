Мейсън Грийнууд отбеляза четири гола и изкачи Марсилия на върха във Франция

Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Мейсън Грийнууд / Снимка: AP Photo/Philippe Magoni
Париж,  
19.10.2025 08:21
 (БТА)

Мейсън Грийнууд отбеляза четири попадения и Олимпик Марсилия се наложи с 6:2 срещу Льо Авър в мач от осмия кръг на френското първенство по футбол. С това деветкратните шампиони се изкачиха на върна в Лига 1 с точка пред Пари Сен Жермен, който направи второ поредно равенство в петък.

Грийнууд завърши трансфера си в Марсилия през лятото на 2024 и в събота изведе отбора си до пета поредна победа. Той отбеляза първите четири гола между 35-ата и 76-ата минута на срещата, след което точни бяха още Робиньо Ваз и Михаел Мурийо. 

По-рано Ясин Кечта даде преднина на гостите от Льо Авър в 24-та минута, но Готие Лорис направи дузпа десет по-късно за първия гол на Грийууд и получи червен картон. Марсилци лесно обърнаха мача, а Абдулайе Туре вкара последния гол в мача за крайното 6:2 в полза на домакините.

Льо Авър е 16-и в класирането с шест точки от осем кръга от началото на сезона.

Първенство на Франция по футбол, мачове от осмия кръг на Лига 1:

Олимпик Марсилия - Льо Авър         - 6:2
Ница - Олимпик Лион                 - 3:2
Анже Монако                         - 1:1

в неделя:
Ланс - Париж ФК
Лориен - Брест
Рен - Оксер
Тулуза - Мец
Нант - Лил 

от петък:
Пари Сен Жермен - Страсбург          - 3:3
* Олимпик Марсилия води в класирането с 18 точки, следван от Пари Сен Жермен със 17, Страсбург с 16, Олимпик Лион с 15, Монако с 14, Ланс с 13 и други.

/ХБ/

