Тулуза не пощади Мец в Лига 1, Лориен и Брест вкараха шест гола в зрелищен мач

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Fred Scheiber
Тулуза,  
19.10.2025 20:17
 (БТА)

Отборът на Тулуза се наложи над Мец с 4:0 в мач от осмия кръг на френската Лига 1. Франк Магри и Арон Донум от дузпа донесоха преднина от два гола на "виолетовите" още до осмата минута, а положението на Мец стана безнадеждно в добавеното време на първата част, когато за втори жълт картон бе изгонен от терена Садибу Сане. След почивката Ян Гбоо и Чарли Кресуел вкараха още два за убедителния успех на Тулуза, който е на седмо място, а Мец е на последна позиция с 2 точки.

Лориен и Брест завършиха 3:3 в мач с много напрежение и обрати. Тео Льо Брис изведе домакините напред, но още преди почивката Дина Ебимбе и автогол на Жан МАконго дадоха преднина на Брест. През втората част Арсен Куаси изравни. В 86-ата минута Ромен Дел Кастийо отново даде аванс на Брест, но Самбу Сомано отново изравни за крайното 3:3 минута преди края. Двата тима да съседи в класирането, като Брест е 12-и, а Лориен - 13-и.

Рен и Оксер също направиха равенство - 2:2. Дани Намазо донесе преднина на гостите. Рен стигна до пълен обрат чрез Бреел Емболо и Секо Фохана. Оксер обаче не се предаде и чрез Ласин Синяко от дузпа - 2:2. Рен е девети с 11 точки, Оксер е на 14-а позиция със 7.

Първенство на Франция по футбол, мачове от осмия кръг на Лига 1:

Ланс - Париж ФК                      - 2:1
Лориен - Брест                       - 3:3
Рен - Оксер                          - 2:2   
Тулуза - Мец                         - 4:0

по-късно днес:
Нант - Лил 

от събота:
Ница - Олимпик Лион                 - 3:2
Анже Монако                         - 1:1
Олимпик Марсилия - Льо Авър         - 6:2

от петък:
Пари Сен Жермен - Страсбург         - 3:3


* Олимпик Марсилия води в класирането с 18 точки, пред Пари Сен Жермен със 17 точки, Страсбург и Ланс с по 16. Следват Олимпик Лион с 15 точки, Монако с 14, Тулуза с 13 и други.

/ХБ/

