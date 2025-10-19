Тулуза не пощади Мец в Лига 1, Лориен и Брест вкараха шест гола в зрелищен мач

Отборът на Тулуза се наложи над Мец с 4:0 в мач от осмия кръг на френската Лига 1. Франк Магри и Арон Донум от дузпа донесоха преднина от два гола на "виолетовите" още до осмата минута, а положението на Мец стана безнадеждно в добавеното време на първата част, когато за втори жълт картон бе изгонен от терена Садибу Сане. След почивката Ян Гбоо и Чарли Кресуел вкараха още два за убедителния успех на Тулуза, който е на седмо място, а Мец е на последна позиция с 2 точки.

Лориен и Брест завършиха 3:3 в мач с много напрежение и обрати. Тео Льо Брис изведе домакините напред, но още преди почивката Дина Ебимбе и автогол на Жан МАконго дадоха преднина на Брест. През втората част Арсен Куаси изравни. В 86-ата минута Ромен Дел Кастийо отново даде аванс на Брест, но Самбу Сомано отново изравни за крайното 3:3 минута преди края. Двата тима да съседи в класирането, като Брест е 12-и, а Лориен - 13-и.

Рен и Оксер също направиха равенство - 2:2. Дани Намазо донесе преднина на гостите. Рен стигна до пълен обрат чрез Бреел Емболо и Секо Фохана. Оксер обаче не се предаде и чрез Ласин Синяко от дузпа - 2:2. Рен е девети с 11 точки, Оксер е на 14-а позиция със 7.

Първенство на Франция по футбол, мачове от осмия кръг на Лига 1:

Ланс - Париж ФК - 2:1 Лориен - Брест - 3:3 Рен - Оксер - 2:2 Тулуза - Мец - 4:0 по-късно днес: Нант - Лил от събота: Ница - Олимпик Лион - 3:2 Анже Монако - 1:1 Олимпик Марсилия - Льо Авър - 6:2 от петък: Пари Сен Жермен - Страсбург - 3:3 * Олимпик Марсилия води в класирането с 18 точки, пред Пари Сен Жермен със 17 точки, Страсбург и Ланс с по 16. Следват Олимпик Лион с 15 точки, Монако с 14, Тулуза с 13 и други.