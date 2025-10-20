Лил спечели срещу Нант в последен мач от осмия кръг в Лига 1

Лил спечели с 2:0 срещу Нант в последен мач от осмия кръг на френското първенство по футбол и се изкачи на шесто място в класирането на Лига 1 с четири точки пасив от Олимпик Марсилия. Лидерите в класирането надвиха Льо Авър с 6:2 в събота.

Между Лил и Марсилия има четири отбора - Олимпик Лион, Ланс, Страсбург и Пари Сен Жермен.

Футболистите на Брюно Женесио надиграха тотално домакините си от Нант и отправиха 24 удара към вратата им, но я уцелиха само пет пъти. В два от случаите все пак гостите вкараха и голове. Хакон Харалдсон даде преднина на Лил след асистенция на Оливие Жиру в осмата минута, а една преди края на редовното време Хамза Игамане оформи крайното 2:0.

Матис Албин удари два пъти напречната греда през първото полувреме за Нант, който остава първи над чертата на изпадащите във френското първенство. Шест точки имат още намиращият се на плейофна позиция за оставане Льо Авър и предпоследният Анже.

Първенство на Франция по футбол, мачове от осмия кръг на Лига 1: Нант - Лил - 0:2 Ланс - Париж ФК - 2:1 Лориен - Брест - 3:3 Рен - Оксер - 2:2 Тулуза - Мец - 4:0 от събота: Ница - Олимпик Лион - 3:2 Анже Монако - 1:1 Олимпик Марсилия - Льо Авър - 6:2 от петък: Пари Сен Жермен - Страсбург - 3:3 * Олимпик Марсилия води в класирането с актив от 18 точки и една повече от Пари Сен Жермен. Следват Страсбург и Ланс с по 16 точки, Олимпик Лион с 15, Лил и Монако с по 14 и други.