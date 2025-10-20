Подробно търсене

Лил спечели срещу Нант в последен мач от осмия кръг в Лига 1

Ивайло Георгиев
Лил спечели срещу Нант в последен мач от осмия кръг в Лига 1
Лил спечели срещу Нант в последен мач от осмия кръг в Лига 1
Снимка: AP Photo/Jean-Francois Badias, архив
Париж,  
20.10.2025 08:43
 (БТА)

Лил спечели с 2:0 срещу Нант в последен мач от осмия кръг на френското първенство по футбол и се изкачи на шесто място в класирането на Лига 1 с четири точки пасив от Олимпик Марсилия. Лидерите в класирането надвиха Льо Авър с 6:2 в събота.

Между Лил и Марсилия има четири отбора - Олимпик Лион, Ланс, Страсбург и Пари Сен Жермен.

Футболистите на Брюно Женесио надиграха тотално домакините си от Нант и отправиха 24 удара към вратата им, но я уцелиха само пет пъти. В два от случаите все пак гостите вкараха и голове. Хакон Харалдсон даде преднина на Лил след асистенция на Оливие Жиру в осмата минута, а една преди края на редовното време Хамза Игамане оформи крайното 2:0.

Матис Албин удари два пъти напречната греда през първото полувреме за Нант, който остава първи над чертата на изпадащите във френското първенство. Шест точки имат още намиращият се на плейофна позиция за оставане Льо Авър и предпоследният Анже.

Първенство на Франция по футбол, мачове от осмия кръг на Лига 1:

Нант - Лил                           - 0:2
Ланс - Париж ФК                      - 2:1
Лориен - Брест                       - 3:3
Рен - Оксер                          - 2:2   
Тулуза - Мец                         - 4:0

от събота:
Ница - Олимпик Лион                  - 3:2
Анже Монако                          - 1:1
Олимпик Марсилия - Льо Авър          - 6:2

от петък:
Пари Сен Жермен - Страсбург          - 3:3
* Олимпик Марсилия води в класирането с актив от 18 точки и една повече от Пари Сен Жермен. Следват Страсбург и Ланс с по 16 точки, Олимпик Лион с 15, Лил и Монако с по 14 и други.

/ХБ/

Свързани новини

19.10.2025 20:17

Тулуза не пощади Мец в Лига 1, Лориен и Брест вкараха шест гола в зрелищен мач

Отборът на Тулуза се наложи над Мец с 4:0 в мач от осмия кръг на френската Лига 1. Франк Магри и Арон Донум от дузпа донесоха преднина от два гола на "виолетовите" още до осмата минута, а положението на Мец стана безнадеждно в добавеното време на
19.10.2025 18:14

Ланс се наложи над Париж ФК и влезе в Топ 4 на френската Лига 1

Отборът на Ланс победи гостуващия Париж ФК с 2:1 в мач от френската Лига 1. Успехът помогна на тима от Северна Франция да се изкачи до четвърто място в класирането с равни точки с третия Страсбург. Мачът не започна добре за домакините, тъй като още
19.10.2025 08:21

Мейсън Грийнууд отбеляза четири гола и изкачи Марсилия на върха във Франция

Мейсън Грийнууд отбеляза четири попадения и Олимпик Марсилия се наложи с 6:2 срещу Льо Авър в мач от осмия кръг на френското първенство по футбол. С това деветкратните шампиони се изкачиха на върна в Лига 1 с точка пред Пари Сен Жермен, който
18.10.2025 21:59

Анже изравни в края на Монако в среща от френската Лига 1

Отборът на Монако пропусна чудесна възможност да влезе в Топ 3 на класирането на френската Лига 1, след като стигна само до 1:1 при гостуването си на опашкаря Анже. Първото полувреме завърши без голове, но Фоларен Балогън изведе тима от Княжеството
18.10.2025 20:10

Ница победи Олимпик Лион в мач от Лига 1 с пет гола

Отборът на Ница се наложи над Олимпик Лион с 3:2 в зрелищен мач от френската Лига 1. Мачът премина през много обрати, като Мелвен Бард изведе тима от Лазурния бряг напред в резултата още в петата минута, но Павел Сулч изравни за гостите след половин
18.10.2025 07:50

Пари Сен Жермен измъкна точка от Страсбург с късен гол на Сени Маюлу

Сени Мюлу се разписа в края и Пари Сен Жермен измъкна точка след равенство 3:3 срещу Страсбург в първи двубой от осмия кръг на френското първенство по футбол. Така столичани останаха начело в класирането на Лига 1 с точка пред "синьо-белите".  Пари

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:44 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация