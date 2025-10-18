Анже изравни в края на Монако в среща от френската Лига 1

Отборът на Монако пропусна чудесна възможност да влезе в Топ 3 на класирането на френската Лига 1, след като стигна само до 1:1 при гостуването си на опашкаря Анже.

Първото полувреме завърши без голове, но Фоларен Балогън изведе тима от Княжеството напред в резултата в 72-рата минута след асистенция на Такуми Минамино.

Монако се виждаше победител с минимални усилия, но пет минути преди края на редовното време Сидики Шериф изравни за домакините.

Така Монако е на пето място в класирането с 14 точки, докато Анже е на предпоследното 17-о с 6 точки.



Първенство на Франция по футбол, мачове от осмия кръг на Лига 1:

Ница - Олимпик Лион - 3:2 Анже Монако - 1:1 по-късно днес: Олимпик Марсилия - Льо Авър в неделя: Ланс - Париж ФК Лориен - Брест Рен - Оксер Тулуза - Мец Нант - Лил от петък: Пари Сен Жермен - Страсбург - 3:3 * Пари Сен Жермен води в класирането със 17 точки и една повече от Страсбург. Следват Олимпик Марсилия и Олимпик Лион с по 15 точки, Монако с 14, Ланс с 13 и други.