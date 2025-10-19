Феновете за Васко Василев: Великолепен, зареждащ, извънземен, еликсир за душата...

Преди много години бях на негов концерт, след тежък момент в живота ми, и като че ли се възродих. Този път той отново беше на висота. Това споделя пред камерата на БТА зрителка на концерта, с който Васко Василев отбеляза своя 55-и рожден ден.

Неговите изпълнения в преобразената зала „Арена 8888 София“ бяха аплодирани от хиляди почитатели. Според тях усещането за близост се създава не само заради разположената в средата сцена, а и заради цялостното отношение, излъчване и присъствие на Василев. „Великолепен. Самата енергия, самият дух на този човек просто ни зареждат, и то с такава хубава музика. Още не мога да го осъзная“, казват те.

Обичаният от няколко поколения българи цигулар бе в компанията на свои колеги от Covent Garden и приятели-музиканти от Испания. Тази година Василев празнува и 30 години, откакто е част от състава на Кралската опера в Лондон.

„Беше страхотна вечер, невероятно, истинско преживяване. Хареса ми от началото до края, постоянно имаше изненади. Благодарим на Васко Василев“, коментират фенове. В програмата на вечерта звучаха творби от Бах, Сен-Санс, Сарасате, Вивалди, Пиацола, Албенис, Де Фая, Брамс, Дворжак, Масне, Рахманинов...

„Той свири с цялото си същество. Изживява всяка нота от мелодията. Енергията, която излъчва, докато свири, е просто заразяваща. Като музикант може да изсвири всичко, което е просто невероятно“, казват хората минути след финала на събитието от 14 октомври 2025 г.

„Чудо е, че си имаме такъв изпълнител в България. Васко Василев е извънземен. Толкова прекрасно свири, че просто се напихме от музиката му. Беше вълшебно, вълшебно, вълшебно. Искаме да има пак такива концерти, няма да пропуснем друг в България“, не крият вълнението си почитателите му. Наричат го „еликсир за душата“. Много сме щастливи и благодарни, и ще го чакаме пак, допълват те.

„Бях с баба и дядо. Те им подариха концерта и много се радвам, че го споделих с тях. Те бяха много впечатлени от Керана, тъй като я видяха за първи път, не знаеха коя е. Най-хубаво е като те оставят без думи и изпълнен с толкова много чувства.. Беше много емоционално и докосващо, че има толкова много националности, обединени от Васко. Той ги представи много лично и успя да предаде много различни енергии. Усащенето е прекрасно. Искам повече млади хора да дават шанс на подобни неща, защото изживяването е уникално. Трудно може да се намери в клубовете нещо толкова изпълващо“, казва млада дама. Нейният приятел допълва: „Никога не съм знаел, че Керана изпълнява такъв тип песни“.

Юлия Йорданова, популярна с артистичното си име Керана („Керана и космонавтите“) беше гост на концерта. Тя представи песента „Една“, в чиито запис от 2021 г. участва Васко Василев. По-късно певицата се включи с вокали в Astormfuego, необичайно за класическата музика парче, събиращо различни композиции в аранжимент на Васко Василев.

Репортер – Даниел Димитров

Оператор – Борислав Бориславов

Монтаж – Валя Ковачева