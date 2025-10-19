Подробно търсене
(ВИДЕО+СНИМКИ)

Феновете за Васко Василев: Великолепен, зареждащ, извънземен, еликсир за душата...

Даниел Димитров, БТА
София,  
19.10.2025 18:20
 (БТА)

Преди много години бях на негов концерт, след тежък момент в живота ми, и като че ли се възродих. Този път той отново беше на висота. Това споделя пред камерата на БТА зрителка на концерта, с който Васко Василев отбеляза своя 55-и рожден ден.

Неговите изпълнения в преобразената зала „Арена 8888 София“ бяха аплодирани от хиляди почитатели. Според тях усещането за близост се създава не само заради разположената в средата сцена, а и заради цялостното отношение, излъчване и присъствие на Василев. „Великолепен. Самата енергия, самият дух на този човек просто ни зареждат, и то с такава хубава музика. Още не мога да го осъзная“, казват те.

Обичаният от няколко поколения българи цигулар бе в компанията на свои колеги от Covent Garden и приятели-музиканти от Испания. Тази година Василев празнува и 30 години, откакто е част от състава на Кралската опера в Лондон. 

„Беше страхотна вечер, невероятно, истинско преживяване. Хареса ми от началото до края, постоянно имаше изненади. Благодарим на Васко Василев“, коментират фенове. В програмата на вечерта звучаха творби от Бах, Сен-Санс, Сарасате,  Вивалди, Пиацола, Албенис, Де Фая, Брамс, Дворжак, Масне, Рахманинов...

„Той свири с цялото си същество. Изживява всяка нота от мелодията. Енергията, която излъчва, докато свири, е просто заразяваща. Като музикант може да изсвири всичко, което е просто невероятно“, казват хората минути след финала на събитието от 14 октомври 2025 г.

„Чудо е, че си имаме такъв изпълнител в България. Васко Василев е извънземен. Толкова прекрасно свири, че просто се напихме от музиката му. Беше вълшебно, вълшебно, вълшебно. Искаме да има пак такива концерти, няма да пропуснем друг в България“, не крият вълнението си почитателите му. Наричат го „еликсир за душата“. Много сме щастливи и благодарни, и ще го чакаме пак, допълват те.

„Бях с баба и дядо. Те им подариха концерта и много се радвам, че го споделих с тях. Те бяха много впечатлени от Керана, тъй като я видяха за първи път, не знаеха коя е. Най-хубаво е като те оставят без думи и изпълнен с толкова много чувства.. Беше много емоционално и докосващо, че има толкова много националности, обединени от Васко. Той ги представи много лично и успя да предаде много различни енергии. Усащенето е прекрасно. Искам повече млади хора да дават шанс на подобни неща, защото изживяването е уникално. Трудно може да се намери в клубовете нещо толкова изпълващо“, казва млада дама. Нейният приятел допълва: „Никога не съм знаел, че Керана изпълнява такъв тип песни“.

Юлия Йорданова, популярна с артистичното си име Керана („Керана и космонавтите“) беше гост на концерта. Тя представи песента „Една“, в чиито запис от 2021 г. участва Васко Василев. По-късно певицата се включи с вокали в Astormfuego, необичайно за класическата музика парче, събиращо различни композиции в аранжимент на Васко Василев.

Репортер – Даниел Димитров
Оператор – Борислав Бориславов
Монтаж – Валя Ковачева

/ДД/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

14.02.2025 12:51

Васко Василев празнува рожден ден с 14 000 приятели

Васко Василев празнува рожден ден с 14 000 приятели – на 14 октомври в зала „Арена 8888 София“. До него на сцената ще бъдат колегите му от оркестъра на Covent Garden, научи БТА от екипа на именития ни цигулар.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:19 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация