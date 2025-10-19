Лудогорец обяви програмата си за гостуването на Йънг Бойс в Берн

Подробно търсене

снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Разград,  
19.10.2025 18:10
Лудогорец заминава за Швейцария в сряда (22 октомври) в 10:30 часа с чартърен полет от Варна за Берн, съобщиха официално от клуба.

Мачът от третия кръг на основната фаза на Лига Европа на българския тим срещу швейцарския Йънг Бойс предстои в четвъртък (23 октомври) от 21:00 часа местно време (22:00 българско) на стадион „Ванкдорф“.

В сряда треньорът на шампионите Руи Мота и Петър Станич ще дадат пресконференция в 17:30 часа, а час по-късно, в 18:30 местно време, ще се проведе официалната тренировка.

Футболистите на Лудогорец ще имат тренировка в Берн в петък сутрин, а полетът за Варна е в 15:00 часа местно време. Очаква се разградчани да кацнат в морската столица около 18:30 часа.

