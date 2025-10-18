Подробно търсене

Лудогорец стигна само до равенство със Спартак (Варна)

Христо Бонински
Лудогорец стигна само до равенство със Спартак (Варна)
Лудогорец стигна само до равенство със Спартак (Варна)
Снимка: Бисер Тодоров/БТА (ПГ)
Разград,  
18.10.2025 19:30
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 12-ия кръг в Първа лига:

Лудогорец - Спартак Варна - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Шанде 27, 1:1 Петър Станич 50

Ботев Пловдив - Славия - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Армостронг Око-Флекс 43, 1:1 Емил Стоев 77
червени картони: Никола Илиев (Ботев Пловдив) 18, Мартин Георгиев (Славия) 68

в неделя: 
Добруджа - ЦСКА
Черно море - Левски
Локомотив София - ЦСКА 1948

в понеделник:
Арда - Септември
Берое - Монтана

от петък:
Локомотив Пловдив - Ботев Враца - 3:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Хуан Переа 2, 2:0 Хуан Переа 17, Жулиен Лами 19

временно класиране:
 1. Левски             11   8  2  1  19:6   26 точки
 2. Лудогорец          11   6  5  0  18:4   23
 3. ЦСКА 1948          11   7  2  2  19:10  23
 4. Локомотив Пловдив  12   6  5  1  15:11  23 
 5. Черно море         11   6  4  1  18:7   22  
 6. Ботев Враца        12   3  5  4  10:12  14
 7. Спартак Варна      12   2  7  3  13:13  13
 8. Берое              10   3  4  3  11:14  13
 9. Локомотив София    11   2  6  3  10:10  12
10. Арда Кърджали      11   3  3  5  11:12  12
11. Монтана            11   3  2  6   8:19  11
13. Славия             12   2  5  5  13:18  11
14. Ботев Пловдив      12   3  2  7  12:19  11
14. ЦСКА               11   1  7  3   9:10  10
15. Септември София    11   2  2  7  12:24   8 
16. Добруджа           11   2  1  8   8:17   7

/ХБ/

Свързани новини

18.10.2025 19:39

Лудогорец и Спартак (Варна) си разделиха по точка в мач от Първа лига в Разград

Лудогорец - Спартак (Варна) - 1:1 (0:1)голмайстори: 0:1 Шанде 27, 1:1 Петър Станич 50Разград, стадион "Хювефарма Арена"съдия - Любослав Любомировасистенти - Георги Минев, Драгомир Милевжълти картони - Бърнард Текпетей (Лудогорец), Даниел Йорданов,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:23 на 18.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация