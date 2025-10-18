Подробно търсене

Треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски: "Направихме отбор, който играе футбол"

Кремена Младенова
снимка: Владимир Шоков/БТА (ПБ)
Разград,  
18.10.2025 19:54
Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски заяви след равенството - 1:1 срещу Лудогорец в 12-ия кръг на Първа лига, че тимът му играе футбол.

"Какво разочарование да има? Ние играхме срещу шампиона на България - голям отбор, голям клуб. Имат 20 футболисти и не знаеш кой е по-добър. Ние за три месеца направихме отбор, който играе футбол. Въпреки това, че Лудогорец ни изравни, а те имаха няколко добри положения и ние също имахме възможности. Точката срещу Лудогорец е голяма, но най-важно от всичко е, че можем да играем срещу всички отбори", заяви Хаджиевски пред Diema Sport.

"Ако видите статистиката на нашите мачове, ще видите, че няколко пъти ние се връщаме след един гол. Ние вярваме, че можем да отбележим още един гол. В последните минути Лудогорец играеше много офанзивно и беше супер ситуация за нас да вкараме още един гол на контраатака. Да, можехме да победим, но и с 1 точка ние продължаваме с желанието си да останем в спокойно в средата на класирането. Не знам как да се отблагодаря на феновете ни, които ни подкрепяха днес на мача", добави наставникът на Спартак Варна.

Попитан за проблемите извън терена, Гьоко Хаджиевски заяви: "И големи клубове изпадат в такава ситуация. Знаем, че сме без генерален спонсор от началото на шампионата, но ние правим всичко, за да съберем пари и да играем. Дано намерим подкрепа."

